Sınıf arkadaşları 44 yıl sonra buluştu

Zonguldak, Balıkesir, İstanbul, Bursa’dan gelen mezunlar ve dönem öğretmenleri Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Buluşmayı organize eden İzmitli mezunlardan Bülent Erkal, “ Arkadaşlık ve dostluk duygularıyla 44 yılın özlemini bol bol sohbet edip eski günleri yad ederek gidermeye çalıştık. Okulumuzu ziyaret etti. Bur de şehir turu atarak yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Yakın zamanda tekrar buluşacağız” dedi. Erkal bundan sonra belli aralıklarla buluşacaklarını, bağlarını koparmayacaklarını söyledi. Kahvaltıya katılan eski sınıf arkadaşları okul anılarını yad ederek dostluklarını pekiştirdi.

BULUŞMAYA KATILANLAR

Elektrik Öğretmeni Mehmet Ketrez, öğrenciler; Bülent Erkal, Salim Eyiden, Abdulhamit Bahar, Semih Yanık, Hüseyin Gülşen, Halil Konuk, Süleyman Onbaşı, İlyas Yüce, Ahmet Çetin, Nusret Filiz, Alpay İnce, Mevlit Gönültaş, Mümtaz Türk, Osman Emanet, İsmail Kör, Sefer Eren, Haydar Can, Cemal Akar, Yalçın Karakaya

Ayşegül KALAYCI