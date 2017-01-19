Sınıfını geçen Belediye var mı? 

Dün akşam Ankara’da önemli bir toplantı yapılacaktı. Dün İzmit’e gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, KSO’daki programının ardından, öğleden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile birlikte Ankara’ya döndü.

Anayasa değişikliği görüşmeleri nedeniyle Ankara’dan çıkamayan AK Parti’nin 6 Kocaeli milletvekilinin de katılımıyla, Ankara’da yapılacak toplantıda ilimizdeki belediyelerin performansları ele alınacaktı.

Nisan başında AK Parti açısından çok büyük önem taşıyan Anayasa referandumu yapılacak. AK Parti Kocaeli teşkilatının referandumdaki hedefi çok büyük. İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, bu hedefi “Yüzde 70 evet” olarak açıkladı. Elbette, referandumda bu hedefe ulaşılabilmesi için, öncelikle kent genelinde vatandaş memnuniyeti önem taşıyor.

Kocaeli, siyaseten bütün kaderini AK Partili kadrolara teslim etmiş bir şehir. 2014 yılının mart ayında yapılan genel seçimlerde, şehrimizdeki belediyelerin tamamı AK Parti’ye verildi. Yerel seçimlerden bu yana geçen 3 yıllık süreye dönüp baktığımızda, bizim şehrimizde “Yerel yönetim hizmetleri’nin vatandaşı çok memnun edecek seviyede olmadığını görebiliriz.

Büyükşehir Belediyesi’ni ayrı bir yere koymak gerekiyor. İlçe Belediyeleri’nin performansları çok önemli. Dün akşam Ankara’da yapılacak ve büyük olasılıkla bugün de devam edecek AK Parti Kocaeli zirvesinde tek tek ilçe belediyelerinin performansı masaya yatırılacak. Mevcut Belediye Başkanları, Mart-2014’deki seçimler öncesi kendi bölgelerinde vatandaşa ne vaat etmişler? Aradan geçen üç yıllık süre içinde bu vaatlerin ne kadarını yerine getirmişler?

Bu açıdan baktığınızda, ilimizde sınıfını geçen bir ilçe belediyesi gösterebilir misiniz? Bu şehirde ilçe belediye başkanları, sırtlarını Büyükşehir’e dayamış, yan gelip yatıyorlar. Sürekli, mülkiyeti belediyelere ait arsaları satıyor, bütçelerini şişiriyorlar. Ama gidin bakın. Bütün ilçelerde caddeler, sokaklar perişan. Köy yolları dökülüyor. Muhtarlar şikâyetçi, insanlar şikâyetçi. Bir şekilde kazılan yer, çok uzun süre onarılmıyor. İlçe belediyelerinin aslında çok yüksek bütçeleri var. Ama bunlar doğru dürüst projeye, hizmete dönüştürülemiyor.

Ankara’daki AK Parti Kocaeli zirvesinde ilçe belediyeleri değerlendirilirken, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun tavrı ve yorumları önem kazanacaktır. İlçe belediye başkanlarının önemli bölümünden Büyükşehir Başkanı’nın da şikâyetçi olacağını tahmin ediyorum.

İlçe Belediyeleri’nin değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılırsa 50, 10 üzerinden yapılırsa 5 puan yani, geçer not alan Belediye Başkanı’nın bulunacağını sanmıyorum. Değerlendirme 5 üzerinden yapılırsa, en başarılı gözükenin notu ancak 2 olabilir. Umarım, Ankara’daki bu değerlendirmeler samimiyetle, objektif ölçülerde yapılır ve dilerim, belediyelerin karne notları kent kamuoyuna da açıklanır.

Bütün bunlara rağmen, bu kentteki yerel sıkıntıları, belediyelerdeki performans düşüklüğüne rağmen, nisan ayındaki olası bir referandumda bu kentin yine AK Parti’yi hayal kırıklığına uğratacağını da sanmıyorum. Ama AK Partililer, her seçimde, referandumlarda bu şehirde oylarını yükselttikçe kendilerinin çok başarılı olduğunu düşünüyorlar. Oysa gerçek böyle değil. Bu kentte insanlar, bu kentteki siyasetçileri değerlendirse, AK Parti’den kimse seçim kazanamazdı. Bu şehirdeki insanlar oylarını Recep Tayyip Erdoğan için veriyorlar. Umarım Ankara’daki toplantılarda bu siyasi gerçek iyi değerlendirilir. Çünkü Belediye başkanları için bahsetmeye çalıştığımız performans tablosu, AK Parti’nin ilimizden seçilmiş milletvekilleri için de geçerlidir.

Bakan Işık: ”Köylü, arsasını satmasın”

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık dün, gazetemiz personeli, şehit babası Hüseyin Fehmi Özen’e taziye ziyareti için gazetemizi ziyaret etti. Fikri Işık’ı ben gerçek ve güvenilir dost bilirim. Yanında her zaman kendimi rahat hissetmişimdir. Dünkü ziyaret kalabalık bir heyetle gerçekleşti. Fikri Işık’a, aklımdaki bütün soruları soramadım. Ama pek çok konuda da bilgilenme imkânı buldum.

Dün bu köşede yazmıştım. İlimizde devletin “Ben buraları kamulaştıracağım” dediği araziler var. Hem İzmit’in kuzeyindeki bölgede, hem güneyde özellikle otoyol güzergâhlarındaki arazilerin sahipleri, “Devlet buraları alacak” diyerek ekmiyorlar. Ama kamulaştırma gecikiyor. Kandıra Bölgesi’nde kamulaştırılacağı açıklanan araziler var. Bu arazilerin sahipleri de aynı şekilde kendilerini ortada kalmış hissediyor. Sayın Bakan’a bu konuyu sordum. “Köylü tedirgin. Arazisini ekemiyor, kullanamıyor. Bu bölgelerde arsa simsarları köylünün aklını çelmeye çalışıyor” dedi.

Fikri Işık, çok net konuştu, “Kimse bir karış toprağını bile satmasın” dedi. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu hattında inşaatın başladığını, bu güzergâh üzerindeki arazilerin kamulaştırma işlerinin en kısa zamanda halledileceğini anlattı. Güney Marmara Otoyolu ile ilgili bütün güzergâhın değiştiğini de belirterek şunları söyledi:

“Güney Marmara Otoyolu’nun ilk güzergâhı, Başiskele ve Gölcük’te yerleşim merkezleri içinden geçiyordu. Güzergâh değişti. Yolun Başiskele ve Gölcük içindeki bölümleri büyük oranda tüneller içine alındı. Bu bölgedeki kamulaştırma belki biraz daha gecikebilir. Ama yapılacak. Kandıra Bölgesi’nde de durum aynı. Arazi sahipleri, topraklarını eksinler. Bir şey kaybetmezler. Devlet alacağım dediği araziyi alacaktır. Hiç kimse, bir karış arazisini bile satmasın.”

Bu konuyu yakından takip eden pek çok köylü okurum olduğunu biliyorum. İçleri rahat olsun. Söz, Bakan sözü. Kamulaştırılacağı açıklanan, değer biçilen yol güzergâhlarındaki araziler, er-geç bedeli ödenip, devlet tarafından alınacak.

Birinci Geçit çevresi yine çok kötü halde

Dün sabahta çok erken kalktım. Sabah saat 06.00 sıralarında henüz trafik hareketlenmemişken, şehir merkezinde tur attım. Bu şehirdeki ihmalkârlık beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Aylar var şehrin en önemli noktasında, eski birinci geçit çevresinde Hürriyet Caddesi’nin zeminini düzeltemedik.

Geçtiğimiz aylarda bu konuyu çok yazmıştım. Bir gece Büyükşehir ekipleri birkaç eleman, bir kamyonet asfaltla yama yapmışlardı. Ama baştan savma iş, yine bozulmuş. Eski Garajlar Kavşağı’ndan şehir merkezine giren bir araç sürücüsünün Cumhuriyet Caddesi yerine Hürriyet Caddesi’ne girmesi teşvik edilmeli. Ama Hürriyet Caddesi’nin girişi perişan. Topu topu 100 metrelik bir yer. Burada alt yapı işi de bitti. Neden düzeltmiyorlar, anlayamıyorum.

Alemdar Caddesi’nde hızlı, düzenli çalışma

Altyapı çalışmaları nedeniyle, Şahabettin Bilgisu Caddesi (eski Ankara Caddesi) aylardır pert olmuş durumda. Bu cadde üzerindeki işyerleri kan ağlıyor, tek tek kapanıyor.

İSU müteahhidi, Alemdar Caddesi’nin alt kısmını da kapatıp, alt yapı inşaatına başlamıştı. Çalışma başlarken “İki haftada çıkarız” dediler. Tabii, iki hafta da iş bitmedi. Ama Alemdar Caddesi’nin alt tarafındaki iş, İzmit’in diğer bölgelerindeki alt yapı çalışmalarına göre biraz daha hızlı ve düzenli gidiyor. Tabi yine telefon kabloları, su boruları koparıldı. Ama müteahhit neredeyse caddeden çıkmak üzere. Bu bölge İzmit’in ticaret merkezi. Şahabettin Bilgisu Caddesi bitik. Umarım, Alemdar Caddesi’nin alt tarafındaki iş, bu ay sonuna kadar biter de, Alemdar Caddesi’nin bu bölgesi de perişan edilmez.



