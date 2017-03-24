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Sıra Leyla Atakan'da

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Sıra Leyla Atakan'da
Büyükşehir’in Akçaray tramvay projesinde Leyla Atakan Caddesi’nde çalışmalara start verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına hızla devam edilen ve test sürüşü gerçekleştirilen tramvay hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Leyla Atakan Caddesi ile D-100 Kuzey yan yolunun kesiştiği kavşakta hat kazısı, dolgu ve ray montaj işlerine başlandı.
 
İKİ AŞAMADA YAPILACAK
Proje kapsamında çalışmalar iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada orta refüjün doğu ve batısında birer şeritten trafik akacak şekilde tramvay çalışmaları sürdürülecek. İkinci aşamada ise imalatI tamamlanan tramvay yolu üzerinden trafik aktarılarak, orta alanda kalan kısımda çalışmalar yapılacak.
 
GEÇİCİ KAVŞAKLAR OLUŞTURULDU
Şehrin merkezini besleyen ana arter konumundaki bölgede yapılan çalışma süresinde trafik geçici kavşaklardan sağlanacak. Bu kapsamda Hürriyet ve Cumhuriyet caddelerinden Fevziye Camii’nin  Halk Eğitim Merkezi ile balıkçılar çarşısı arasındaki kavşak ile Yeni Cuma Camii’nin doğusunda bulunan Eski Valilik binası arasında oluşturulan kavşak ile ulaşım sağlanacak.

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