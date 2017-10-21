Şirketler Ligi’nde kura çekimi 29 Ekim’de

ŞİRKETLER LİGİ GELİYOR

Kentimizde futbol turnuvası dendiğinde akla ilk gelen isimler arasında olan Turkuaz Futbol Turnuvası ve organizatörü Oktay Kocatekin yeni bir projeye imza atıyor. Geçmiş yıllarda Turkuaz ve Dostluk adını verdiği iki önemli turnuva düzenleyen Kocatekin Ciğerci Bahattin’de düzenlediği basın toplantısında yeni projesinden bahsetti. “Türkiye’de ilk, Kocaeli’de lig” sloganı ile yola çıkan Oktay Kocatekin, Kocaeli Şirketler Ligi’nin kura çekiminin 29 Ekim Pazar günü yapılacağını açıkladı.

KOCATEKİN AÇIKLAMA YAPTI

Şirketler Ligi hakkında bilgi veren Oktay Kocatekin; “’İlk etapta kentimizdeki 12 firma Süper Ligi oluşturacak. Maçlar kasımın ayının ilk haftası başlayacak. Maçlarımız geçtiğimiz yıllardaki gibi Yahya Kaptan mahallesindeki Ferruh Duygu Spor Tesisleri’nde oynanacak. Bundan sonraki yıllarda ligi eylül-ekim aylarında başlatmayı planlıyoruz. Bu yıl ligde ilk 8’e girenler gelecek sezon da Süper Lig’de oynana hakkı elde edecek. Diğerleri 1. Lig’e düşecek. Önümüzdeki yıl hem Süper Lig, hem 1.Lig olacak. Süper Kupa’yı çift maçlı düşünüyoruz. Birini Antalya’da oynatma düşüncemiz var” dedi.