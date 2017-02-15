Sirmen: “Geceleri ağladım”

Sefa Sirmen. İzmit Siyaseti’nde yaklaşık 15 yıl “Tek adam” olan, bu şehre önemli tesisler kazandıran, halen kullandığımız suyu, gazı İzmit’e getiren adam.

25 Haziran’da, İzgaz davasından kesinleşen 6.5 yıllık hapis cezası nedeniyle T-1 tipi cezaevine konuldu. 7 Şubat Cuma günü akşamı, cezasının infaz süresini tamamladı ve çıktı. Sefa Sirmen, hafta sonunu İhsaniye’deki evinde ailesiyle geçirdi. Pazartesi günü İzmit’e indi. İlk ziyaretlerinden birini gazetemize yaptı.

Kucaklaştık Sefa Sirmen’le. Bana göre aramızda “Ağabey-kardeş” hukuku vardır. Birbirimize çok kızdığımız zamanlar olmuştur. Ama hiç küsmedik. Ya da en azından Sefa Bey bana hiç küsmemiştir. Sirmen, gazete binasına girdiğinde ilk olarak çay ocağı sorumlusu, şehit babası Hüseyin Fehmi Özen’e sarıldı, başsağlığı diledi. Sonra, her zamanki az şekerli kahvesini söyledi, “Senin kahveni de özledim” dedi. Benimle kucaklaşırken, “Ben içeri girdikten sonra yazdığın yazılar nedeniyle sana minnettarım” dedi.

Sefa Sirmen’in cezaevine konulmasına gerçekten çok üzülmüştüm. Bir kere hastanede yatarken ziyaret edebildim. 7 Şubat’ta çıkarken de cezaevi önüne gitmedim. İlk fırsatta İhsaniye’deki evinde ziyareti düşünüyordum. O gelince, buna da gerek kalmadı. “Ben bir şey yapmadım” dedim, “Keşke elimden bir şey gelse, yapabilseydim.”

Gazetenin yazı işleri katında o sırada bulunan herkesle kucaklaştı. Fehmi az şekerli kahvesini getirdi. Son derece sağlıklı ve keyifli görünüyordu. Bir süre sohbet ettik.

“TEK KİŞİLİK ODADA KALDIM, ÇOK İYİ DAVRANDILAR”

“Nasıl geçti Başkan?” diye sordum. Yaş 70’e dayanmış. Saçlar ağarmış, torun tombalak sahibi olmuş, hepsinden önemlisi uzun yıllar bir şehrin kalbini elinde tutmuş, Türkiye’nin en popüler siyaset adamlarından biri olmuş. VİP yaşamış, iyi yaşamış, istediği önünde, istemediği arkasında olmuş bir adam. Cezaevine giriyor.

“Zordu İsmet” dedi. “Allah düşmanımı düşürmesin” devam etti.

“Cezaevleri çok dolu. 4 kişilik koğuşlarda 15-20 kişi yatıyor. Bana çok iyi davrandılar. Tek kişilik odada kaldım. İçeride herkesten sevgi ve saygı gördüm. Hastane odasında kalmak daha rahatsız ediciydi. Cezaevinde bir sıkıntım olmadı. Ama orada bulunmak, insana çok ağır geliyor.”

“İZGAZ’DAN GİRMEK ÇOK ZORUMA GİTTİ”

Sirmen devam etti:

“İçeride gündüz saatleri rahat geçti. Ama geceleri insanın içine daha fazla hüzün çöküyor. Odada gece tek başıma kaldığımda, bu duruma düşmek daha da zoruma gidiyordu. Cinayet işlerim, bir suç işlerim içeri girerim. Hatta, yıllarca konuştular. Yıllarca altında bir şeyler aradılar. Yuvacık Barajı’ndan bir şey bulup da ceza verselerdi, bunu da biraz daha anlayışla karşılayabilirdim. Ama İzgaz projesi. Benim en çok övündüğüm eserim. Nefes alamayan bu şehre devlet gaz getirmezken biz getirdik. 100 milyona mal olan tesisi, bugünkü yönetim 550 milyona sattı. İzgaz şebekesi deprem geçirdi. Bir tek yerinden falso vermedi. Beni bu projeden cezalandırdılar. Bunları düşündükçe, pek çok gece ağladım.”

“ARTIK HER GELEN ESKİ DEFTERLERİ AÇACAK"

Sefa Sirmen, İzgaz dosyasından hüküm giyip, hapiste yatmasının İbrahim Karaosmanoğlu ile eski milletvekili Muzaffer Baştopçu’nun çabaları ve baskıları ile gerçekleştiğini düşünüyor. Şunları söyledi:

“İbrahim Karaosmanoğlu’na ben hep iyilik yaptım. Mesela, Osman Pepe ile hep siyasi rakip olmuştuk. Karaosmanoğlu ile öyle olmadı. Ama o benimle uğraştı. İzmit Belediyesi kurulduğundan bu yana, hiçbir belediye başkanı, kendisinden önceki dönemle ilgili defter açmamıştı. Hiçbir Başkan, kendisinden önce görev yapanı karalamamıştı. Ama artık bu değişti. Bundan böyle, her yeni belediye başkanı, kendisinden önceki dönemi didik didik edecek. Suçlayacak bir şeyler arayacak. Elbet bu dönem de bitecek ve bana bunları yapanlar da hesap vermek zorunda kalacaklar.”

Sefa Sirmen’i, cezaevine girdikten sonra, bugünkü kent yöneticilerinden sadece İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Tıp Fakültesi’nde yattığı günlerde ziyaret etmiş. Doğan’ın bu ziyaretinden de minnetle söz etti.

“87 GÜN HASTANEDE KALDIM”

Sefa Sirmen gerçekten çok sağlıklı görünüyordu. Hatta, geçen haziran ayında cezaevine girmeden önceki halinden daha sağlıklı. Cezaevine girdikten sonra çok ciddi bir hastalık geçirmiş, KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yatmıştı. Sirmen sağlık durumu hakkında da şunları anlattı:

“Ben zaten aylardır tedavi görüyordum. Vücudumda nedeni belirlenemeyen kan kaybı vardı. Kan yapan ilaçlar kullanıyordum. Cezaevinde durumum ağırlaştı. Tıp Fakütesi’nde 87 gün tedavi gördüm. 37 gün vücudumdaki kan kaybının nedenini aradılar. Sonunda ince bağırsaklardan kaynaklandığını belirlediler. İki kez ameliyat oldum. Şimdi iyiyim. Kan değerlerim normal. Kendimi iyi hissediyorum.”

Sirmen, KOÜ Tıp Fakültesi’nde kaldığı 87 gün içinde hastane yöneticileri ve hekimlerin gösterdiği ilgiye de teşekkür ediyor. Şunları söyledi:

“Benim hakkımda, kendisini hastaneye attı, cezaevinden kurtuldu diye düşünenler olmuştur. Oysa, cezaevinde rahattım. Tek kişilik odadaydım. Hastanede öyle değil. Hasta odasında yanında jandarmalar da yatıyor. İyileşince bir an önce cezaevine dönmeyi ben istedim.”

“BU DAVADAN BERAAT EDECEĞİM”

Sefa Sirmen, yaklaşan referandum döneminde aktif siyaset içinde yer almayı düşünmüyor. “Benim herhangi bir siyasi sıfatım, görevim yok. Zaten dinlenip, kafamı toparlamam lazım. Ama bu siyaset dışında kalacağım anlamına gelmiyor” dedi.

Mahkum olduğu İzgaz davasıyla ilgili girişimlerinin devam ettiğini, gerekirse AİHM’e kadar gideceğini söyledi. Sirmen, “Göreceksin. Bu davadan beraat edeceğim. İzmit halkına suçsuzluğumu kanıtlayacağım. Sonra da siyasete kaldığım yerden devam edeceğim. Çoluk çocuğumuzun, kentimizin, ülkemizin geleceği için siyaset yapacağım.”

OTEL’DEN VAZGEÇTİK, İŞ MERKEZİ YAPACAĞIM

Cezaevine girmeden önce Sirmen ailesinin ekonomik durumu ile ilgili de pek çok haber, dedikodu yayılmıştı. Bundan sonra ne yapacağını sordum. Sefa Sirmen şunları anlattı:

“O dönem bankalar çok üzerimize geldi. Ticari konularda da haksızlığa uğradım. Evlerini teslim edemediğim insanlar var. Onlara karşı mahcup hissediyorum. Önce o insanlara evlerini teslim edeceğim. Biz, Casaba Projesi’nin önünde otel projesini başlattığımızda ilimizde otel sıkıntısı vardı. Artık otel ihtiyacı kalmadı. O projeyi iş merkezine çeviriyorum. Yeni Adliye şehrin doğusuna askeri alana yapılacakmış. 100’den fazla bağımsız birimi bulunan bir iş merkezi bölgede ihtiyaç haline gelecek. O inşaatı bitireceğim ve bürolarla dolu bir iş merkezi yapacağım.”

Sefa Sirmen’le aylar sonra yaptığımız sohbetten notlar bunlar. Yıllar önce “Hayatım İzmit” isimli kitabını birlikte hazırlamıştık. Cezaevinde yeni ve daha kapsamlı bir kitap için anılarını yazmış. Şöyle dedi:

“Seninle hazırladığımız kitapta kaldığımız yerden itibaren bütün anılarımı yazdım. Çok ses getiren bir kitap olacak. Büyük gelinim düzeltmelerini, redaktesini yapıyor. Son haline geldikten sonra, sana getireceğim. Senin onayın ve düzeltmelerinden sonra kitabı bastıracağım”

Sirmen’e, “Gelecek yıl TÜYAP Kitap Fuarı dönemine yetiştirelim” dedim. İlk kitabında gönüllü çalışmıştım. Her zaman Sirmen için elimden geleni yapmaya hazır olacağım.

HASRET GİDERDİ- Sefa Sirmen, cezaevinden çıktıktan sonra İzmit’te ilk ziyaretlerinden birini gazetemize yaptı. Sirmen, Yazı İşlerinde Kenan Meriç, Hayrettin Albayrak, Ahmet Serimer, Ben, Metin Karan ve Ali Gündoğdu ile birlikte görülüyor. Fotoğrafı da Murat Yoldaş çekti.