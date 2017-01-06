  • BIST 76.386
  • Altın 136,843
  • Dolar 3,6205
  • Euro 3,8304
  • Kocaeli 14 °C

Sirmen, gün sayıyor

»
Sirmen, gün sayıyor
Sirmen artık gün sayıyor.

1990’lı yıllarda 100 milyon Dolar’a mal edilen, 2010’lu yıllarda 550 milyon Dolar’a satılan İzgaz projesi nedeniyle 3.5 yıl hapis cezasına çarptırılan, geçen yıl 25 Haziran’da T-2 Cezaevine konulan eski Başkan Sefa Sirmen, infaz yasasından yararlanarak 7 Şubat’ta tahliye olacak.

TALEPLERİ DİKKATE ALINMADI 

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ’cü olduğu belirlenen hakim ve savcıların kararlarıyla cezaevine giren hemen herkes, tahliye edildi. Sadece Sefa Sirmen’in avukatları aracılığıyla yaptığı davanın yeniden görüşülmesi talepleri kabul edilmemişti. Cezaevine girdikten sonra ciddi sağlık sorunları da yaşayan Sirmen şimdi gayet sağlıklı. 7 Şubat’tan sonra yeniden çok sevdiği kentte, çok sevdiği insanların arasında olacak.

YAVUZ’DAN FORMA VE EŞOFMAN

Sefa Sirmen, bir süre önce kendisini ziyaret eden Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz’dan Yeşil-Siyah mont ve birkaç forma istedi. Kocaelispor montu ve formaları Sirmen’e gönderildi. Sirmen cezaevinde Kocaelispor montu ile dolaşıyor, formaları da gardiyanlara ve bazı tutuklulara hediye etti.

Bu haber toplam 1155 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 4
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Şehit polis memuru büyük bir katliamı önledi05 Ocak 2017 Perşembe 18:44
  • İzmir'de terör saldırısı: 2 şehit05 Ocak 2017 Perşembe 16:31
  • Kocaeli'nin FETÖ bilançosu05 Ocak 2017 Perşembe 16:22
  • Çınarlıkent’te son etap satışı pazartesi05 Ocak 2017 Perşembe 13:39
  • Sarıkamış şehitleri yürüyüşle anılacak05 Ocak 2017 Perşembe 12:46
  • Cumhurbaşkanı uyardı: "Kaybedersek..."04 Ocak 2017 Çarşamba 21:51
  • Doğan, SEDAŞ’ı TEDAŞ’a şikayet etti04 Ocak 2017 Çarşamba 21:16
  • İzmit Kent Meydanını İzmirli firma yapacak04 Ocak 2017 Çarşamba 18:14
  • Körfez’den Ağva’ya yol geliyor04 Ocak 2017 Çarşamba 18:13
  • Kayseri'deki saldırıyla ilgili 4 gözaltı04 Ocak 2017 Çarşamba 18:03
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Lütfen, bu söylemi bırakın
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti