Sirmen, gün sayıyor

Sirmen artık gün sayıyor.

1990’lı yıllarda 100 milyon Dolar’a mal edilen, 2010’lu yıllarda 550 milyon Dolar’a satılan İzgaz projesi nedeniyle 3.5 yıl hapis cezasına çarptırılan, geçen yıl 25 Haziran’da T-2 Cezaevine konulan eski Başkan Sefa Sirmen, infaz yasasından yararlanarak 7 Şubat’ta tahliye olacak.

TALEPLERİ DİKKATE ALINMADI

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ’cü olduğu belirlenen hakim ve savcıların kararlarıyla cezaevine giren hemen herkes, tahliye edildi. Sadece Sefa Sirmen’in avukatları aracılığıyla yaptığı davanın yeniden görüşülmesi talepleri kabul edilmemişti. Cezaevine girdikten sonra ciddi sağlık sorunları da yaşayan Sirmen şimdi gayet sağlıklı. 7 Şubat’tan sonra yeniden çok sevdiği kentte, çok sevdiği insanların arasında olacak.

YAVUZ’DAN FORMA VE EŞOFMAN

Sefa Sirmen, bir süre önce kendisini ziyaret eden Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz’dan Yeşil-Siyah mont ve birkaç forma istedi. Kocaelispor montu ve formaları Sirmen’e gönderildi. Sirmen cezaevinde Kocaelispor montu ile dolaşıyor, formaları da gardiyanlara ve bazı tutuklulara hediye etti.