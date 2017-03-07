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Sirmen’den örgüte “Hayırlı olsun” ziyareti

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Sirmen’den örgüte “Hayırlı olsun” ziyareti
CHP Kocaeli İl Örgütü, Feridun Özbay Caddesi’ndeki yeni yerine taşındı, Cengiz Sarıbay Başkanlığı’ndaki İl Yönetim Kurulu yeni binada ilk toplantısını yaptı.

 CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, taşınmanın ardından yeni bina için “Hayırlı olsun” ziyaretlerini karşılıyor.

SİRMEN: HAYIRLI OLSUN

 CHP İl Örgütü’nün yeni binası için hayırlı olsun ziyaretine gelenler arasında Sefa Sirmen de vardı. Bir süre İl Başkanı Sarıbay ile görüşen Sirmen, “Partimizin yeni binası çok güzel olmuş. Emeği geçen, katkı veren herkesi kutlarım.” dedi.

CHP yönetimi, hafta sonunda taşındığı yeni binasında ilk toplantısını yaptı. Toplantıya başkanlık eden İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Partimize, birlikte bina kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

İLK BULUŞMA
İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan,  Referandum Koordinasyon Kurulu Başkanı Bozkurt Uslu ve üyeleri, il yöneticileri Adnan Tok, Bilgi Dehmen, Selim Yıldız, Naim Keskin, Sabriye Şahin, Harun Yıldızlı, Metin Düzgün, Nilay Merttürk, Hasan Akar, CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Kübra Öz katıldı.

MUTLULUK YAŞIYORUZ
“Bugün yeni binamızda ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz” diyerek konuşmasına başlayan İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu binanın öncelikle Kocaeli’ye, CHP’ye hayırlı olmasını diliyorum.  Katkı veren arkadaşlarımıza daha sonra plaket vereceğiz, ancak ben şimdiden bu binada emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu binanın hazırlanmasında fiziki olarak büyük emeği geçen İl Yöneticimiz Harun Yıldızlı’ya ayrıca teşekkür ediyorum. Bu duygularla ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Partimize,  birlikte bina kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi
 

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