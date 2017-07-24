Şırnak gazisine ziyaret

Av. Ruhittin Sönmez’in başkanı olduğu Kocaeli Aydınlar Ocağı heyeti, Şırnak’ta yaralanan şantiye Şefi Murat Akan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkan Vekili Dr. Mithat Bora Bulut’un eşinin kardeşi de olan Murat Akan, Şırnak'ta hudut karakollarının güçlendirme işiyle ilgili olarak hudut karakolunda bulunduğu sırada, teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralandı. 5 kişinin şehit düştüğü çatışmada dizinden yaralanan Şantiye Şefi Murat Akan, Şırnak’tan uçakla Adapazarı’na getirilerek Ada Tıp Merkezinde dizinden ameliyata alındı. Serdivan’daki evinde dinlenen Murat Akan’ı Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Ruhittin Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Mithat Bora Bulut ve Hikmet Baltacı, İlim ve İstişare Kurulu üyesi Ahsen Okyar ile Sakarya Aydınlar Ocağı Başkan Vekili Cengiz Arslan birlikte ziyaret etti.