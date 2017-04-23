  • BIST 92.424
  • Altın 150,326
  • Dolar 3,6475
  • Euro 3,9001
  • Kocaeli 4 °C

Şırnak'ta terör operasyonu: 2 şehit

»
Şırnak'ta terör operasyonu: 2 şehit
Şırnak'ın Uludere ilçesinin Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 asker şehit oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 asker şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı birliklerce Bestler Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.

Teröristlerin açtığı ilk ateş sonucu 2 asker ağır yaralandı.

Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan askerler, müdahaleye rağmen şehit düştü.

Bu haber toplam 868 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şırnak'ta terör operasyonu: 1 şehit, 1 yaralı21 Nisan 2017 Cuma 23:40
  • Başiskele'de feci kaza! Yaralılar var21 Nisan 2017 Cuma 22:33
  • FETÖ'den 3 eski emniyet mensubu hakim karşısına çıktı21 Nisan 2017 Cuma 20:53
  • TIR viyadükten uçtu! 1 ölü21 Nisan 2017 Cuma 14:52
  • Konteyner neronu hapsi boyladı21 Nisan 2017 Cuma 09:25
  • Tutuklu avukat hakim karşısına çıktı21 Nisan 2017 Cuma 09:02
  • "Kağıtlarına 'Muhammet' yazanlar sınavları kazandı"20 Nisan 2017 Perşembe 23:54
  • 66 sanıklı FETÖ davasında 1 tahliye20 Nisan 2017 Perşembe 23:19
  • Otomobile uyuşturucu baskını! Çok sayıda gözaltı20 Nisan 2017 Perşembe 22:12
  • Körfez'de 3 katlı binanın çatısı küle döndü20 Nisan 2017 Perşembe 19:44
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti