Sırrıpaşa, 1 puanı zor kurtardı:1-1

Konuk ekip, 22’inci dakikada Ramazan Kocabey’in attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta, Sırrıpaşa bitime 20 dakika kala defans oyuncusu Ömer Gören’in attığı golle eşitliği sağladı, maçta 1-1 sona erdi.

DEĞİRMENDERE BERABERE

Bu sezon kadrosunu büyük ölçü de yenileyen Değirmenderespor, Play-Off’u hedefliyor. Yeşil-Siyahlı ekip, önceki akşam Tavşancılspor ile deplasmanda karşılaştı. Ligde ilk puanını geçen hafta alan Tavşancılspor, Değirmenderespor karşısında kazanıp, kümede kalma yolunda umutlanmak istiyordu. İki takımın çabaları sonuç getirmediği karşılaşma başladığı gibi golsüz tamamlandı.