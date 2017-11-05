Sırrıpaşa FK 10 kişi kazandı
Süper Lig B Grubu’nda Play-Off ve düşme hattının arasında kalan, kendilerine üst sıralarda yer bulmak isteyen Sırrıpaşa FK ile Kartepe Belediyespor kozlarını Derince’de paylaştı.
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Burak Subaş ve Oğulcan’ın attığı gollerle ilk yarıda 2-0 öne geçen Sırırpaşa FK, 45+2’de Burak Subaş’ın atılmasıyla da ikinci yarıyı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.
KARTEPE’YE 1 GOL YETMEDİ
Maçın ikinci yarısını 10 kişi oynayan rakibi karşısında farkı indirmek, karşılaşmaya ortak olmak isteyen Kartepe Belediyespor, bunu başaramadı. 90+5’de Emircan’ın attığı gol de puan almasına yetmedi, maçı 2-1 kazanan Sırrıpaşa FK, puanını 14 yapıp, Play-Off hattında kendisine yer bulmayı başardı. Düşme hattında yer alan Tavşancılspor ile 1937 Sekaspor arasında Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda oynanan maçı da ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
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Etiketler : Sırrıpaşa FK, Kartepe Belediyespor
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