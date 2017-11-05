Sırrıpaşa FK 10 kişi kazandı

Burak Subaş ve Oğulcan’ın attığı gollerle ilk yarıda 2-0 öne geçen Sırırpaşa FK, 45+2’de Burak Subaş’ın atılmasıyla da ikinci yarıyı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

KARTEPE’YE 1 GOL YETMEDİ

Maçın ikinci yarısını 10 kişi oynayan rakibi karşısında farkı indirmek, karşılaşmaya ortak olmak isteyen Kartepe Belediyespor, bunu başaramadı. 90+5’de Emircan’ın attığı gol de puan almasına yetmedi, maçı 2-1 kazanan Sırrıpaşa FK, puanını 14 yapıp, Play-Off hattında kendisine yer bulmayı başardı. Düşme hattında yer alan Tavşancılspor ile 1937 Sekaspor arasında Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda oynanan maçı da ev sahibi ekip 3-0 kazandı.