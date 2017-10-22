Sırrıpaşa, Kandıra’da galip:0-1

Haftanın en önemli maçlarından biri Kandıra Belediyespor ile Sırrıpaşa FK arasında oynandı. Sırrıpaşa FK, bu zorlu deplasmanda Burak Subaş’ın attığı golle çok önemli bir galibiyete imza attı. Değirmenderespor da 1937 Sekaspor karşısında farklı skorla kazandı. Kartepe Belediye ve İlimtepe FK’da evinde kazanan takımlar oldu.

KANDIRA KAÇIRDI, SIRRIPAŞA ATTI

Bu sezona çok iyi başlayan, ilk 4 haftayı liderlik koltuğunda geçiren Kandıra Belediyespor, geçen hafta deplasmanda Sultan Orhanspor’a 2-1 yenilip, zirveyi rakibine kaptırmıştı. Yeşil-Beyazlı ekip, dünde sahasında konuk edeceği Sırrıpaşa FK karşısında kazanıp, yeniden yarışın içinde olmak istiyordu. Maça da ev sahibi ekip Kandıra çok iyi başladı, Sezer, Alper ve Bedirhan ile girdiği fırsatlar değerlendiremedi. Sırrıpaşa FK, ilk etkili atağında ise golü buldu. Burak Subaş, rakip defansa baskı yaptı, kaptığı topla çaprazdan sert vurdu, takımını 1-0 öne geçirdi.

DEĞİRMENDERE MORAL BULDU

Geçen hafta olaylı maçta deplasmanda Suadiyespor’a 2-1 yenilen, çıkan olaylar sonucu futbolcuları darp edilip, hastanelik olan Değirmenderespor camiası çok büyük moral bozukluğu yaşamıştı. Yeşil-Siyahlı ekip, bu moral bozukluğu ile çıktığı maçta sahasında ligin genç ekibi 1937 Sekaspor’u konuk etti. Maça da çok hızlı başlayan Değirmendere, Hamza Uzuner ve Alirıza’nın attığı gollerle 2-0 öne geçti. 1937 Sekaspor penaltıdan Rahman ile farkı bire indirse de, ev sahibi ekip Hamza Uzuner, Alirıza ve Serhat ile 3 gol daha buldu, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

KARTEPE VE İLİMTEPE EVİNDE KAZANDI

Geçen hafta 1937 Sekaspor karşısında ilk galibiyetini alan Kartepe Belediyespor, Arslanbey Stadı’nda oynanan maçta Tavşancılspor’u konuk etti. Mavi-Yeşilli ekip, ligde galibiyeti bulunmayan rakibini 2-1 ile geçti, son iki maçında 6 puan aldı. Bu sezon lige iyi başlayan takımlardan İlimtepe FK da, Esentepe Stadı’nda ligin yenisi Başiskele Belediyespor’u ağırladı. Son dakikalarına 1-1 berabere girilen maçta İlimtepe FK, Nihat ve Beratcan’ın attığı gollerle rakibine 3-1 üstünlük sağladı.

