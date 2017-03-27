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Sistem çöktü, Akbank'tan ilk açıklama geldi!

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Sistem çöktü, Akbank'tan ilk açıklama geldi!

Akbank'ta bu sabah erken saatlerden itibaren, şube, ATM, mobil, internet şubesi gibi kanallardan işlemlerin yapılamadığı ve POS cihazlarının çalışmadığı belirtilirken, Akbank teknik sebeplerle banka içi sistemlerde yaşanan sıkıntıların giderildiği açıklandı.

Akbank 15 milyonun üzerindeki müşterisine geleneksel dağıtım kanalları olan şubelerin yanında, Akbank direkt internet, Akbank direkt mobil, çağrı merkezi, yaklaşık 4,200 ATM ve 460,000'den fazla POS terminalinden hizmet veremiyordu.

AKBANK'TAN İLK AÇIKLAMA
Akbank'tan yapılan açıklamada "Sistemlerimizde geçici olarak yaşanan yavaşlama ve kesintiler giderilmiştir. Hizmetlerimiz tüm kanallarımızda devam etmektedir. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz" denildi.

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