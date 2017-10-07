Sistit nasıl geçer?

Kadınlarda sıkça görülen Sistit hastalığının ihmal edilmemesi gereken bir sağlık sorunu olduğu belirtildi.

İHA'nın haberine göre; konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Üroloji uzmanı Dr. Hasan Turgut, Sistit'in 'mesanenin iltihaplanması' olduğunu belirterek, "İhmal edildiği takdirde kronikleşebilir ve üriner sistemde (mesane ve böbreklerde) kalıcı hasara neden olabilir. Sistit idrar yaparken yanma, sızı, ağrı, sık idrara çıkıp, az idrar yapma, acil idrar yapma hissi, gibi belirtilerle ortaya çıkar. Sistit tedavisi genellikle kısa süreli antibiotik veya idrar temizleyici (üriner antiseptik) ilaçlarla yapılmaktadır. Uygun antibiyotik seçiminin belirli hasta grubunda idrar kültürü ve antibiyogram duyarlılık testi yapılır" dedi.

PARFÜMLÜ SABUNDAN KAÇININ

Tekrarlayan Sistitler'den kaçınmak için Turgut "Sistit problemi bazı kadınlarda daha sık olarak ortaya çıkabilmektedir. Bünyesel yatkınlık, iyi beslenememe, düzensiz hayat tarzı, kişisel hijyene önem vermeme veya aşırı hijyen, yetersiz sıvı alımı gibi kötü alışkanlıklar sık mesane iltihabına yatkınlık sağlayan nedenler arasında bulunmaktadır. Ayrıca idrara çıkmanın düzenli olması ve sık sık ertelenmemesi, özellikle sağlıklı olmayan küvetlerde oturarak banyo yapılması yerine duş tarzında yıkanmanın tercih edilmesi, küvette banyo sırasında parfümlü sabun, köpük ve deterjan kullanmaktan kaçınılması, büyük abdest ve idrar yapıldıktan sonra genital bölge temizliğinin önden arkaya doğru ve ılık suyla yıkama şeklinde yapılması ve kurulanması önemlidir. Yine, sık olarak 'amikrobik sistit' sorunu yaşayan kadınlar yüksek dozda klor ve dezenfektan içeren havuzlardan kaçınmalıdırlar. Tekrarlayan sistit atakları olan hastalar ürolojik olarak detaylı incelenmelidir. Bu hastalardan mesane kanseri dahil olmak üzere, üriner sistem taş hastalıkları yönünden değerlendirilmelidir. Tedaviye rağmen düzelmeyen hastalara sistoskopi planlanmalı ve mesanenin içi detaylı şekilde görüntülenmelidir" uyarılarında bulundu.