‘Sivas’ı unutmadık, Atatürk devrimlerine sahip çıkacağız’

Eğitim İş Sendikası Kocaeli Şubesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şubesi tarafından 2 Temmuz 1993’teki Sivas katliamında yaşamını yitirenler anılırken Atatürk devrimlerine sahip çıkma vurgusu yapıldı.

Eğitim İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nde gerçekleşen basın açıklamasını ADD İzmit Şubesi Başkan Yardımcısı ve Kadın Komisyonu Başkanı Ayşe Filiz okudu.

24 Ocak 1993 yılında Gazeteci Uğur Mumcu suikastıyla başlayan, devamında Eşref Bitlis suikastı, Bingöl’de 33 erin kurşuna dizilmesi, 2 Temmuz’da Sivas Madımak otelinin yakılması sonucu 33 aydınımızın katledilmesi, ardından Erzincan Başbağlar köyünde 33 kişinin kurşuna dizilerek öldürülmeleri, Adnan Kahveci, Turgut Özal, Tuğgeneral Bahtiyar Aydın gibi askeri ve siyasi kimliklerin şüpheli ölümleri ülkemiz üzerinde oynanan oyunun çok açık ve acı göstergeleridir. 1993 Yılında yaşanan tüm bu kirli, kanlı ve karanlık eylemlerin ana hedefi şüphesiz ki; Türkiye Cumhuriyeti ve Devletidir. Bir merkezden düğmeye basılmış gibi birbirini takip eden saldırıları, katliamları, suikastları ve ihanetleri sadece gerici, dinci, yobaz ve faşistlerin işbirliğine bağlamak Emperyalizmi görmemek demektir. Oysa biz biliyoruz ki, Emperyalizm, tüm bu gerici ve faşist yuvaları, her türlü terör örgütlerini besleyen, eğiten ve yönlendiren ana kumanda merkezidir. 2 Temmuz 1993 teki Sivas katliamı aslında Cumhuriyete, laikliğe ve demokrasiye yönelik bir kalkışma hareketedir.

SİS PERDESİ ARALANMADI

Aradan geçen 24 yılda katliamın üzerindeki sis perdesi tam olarak kaldırılmamıştır. Ellerini kollarını sallaya sallaya gezen katiller, AKP’nin güdümündeki devlet eliyle ödüllendirilmiş, Sivas davasında katliamcıları savunanlar milletvekili, bakan olmuşlardır. Unutulmamalıdır ki, insanlığa karşı işlenmiş suçlarda zamanaşımı olmaz. Adalet herkese lazım. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana açık veya gizli her fırsatta Emperyalizmin tetikçiliğine soyunanlar, Ülkemizi kan gölüne çevirmek isteyenler, üniter yapımızı bozmaya çalışanlar dinci, yobaz ve faşist örgütlenmelerin yanı sıra, etnik bölücü örgütlenmelerde aynı amaca hizmet etmektedirler. Aydınlarımızı yakanların ağzından “Cumhuriyet Sivas'ta kuruldu, Sivas'ta Yıkacağız” sloganının çıkması bir tesadüf değildi. İşte bu nedenle Atatürk’e ve Cumhuriyet Devrimlerine saldıranlara inat, Atatürk’e ve Cumhuriyet Devrimlerine sahip çıkmanın inancı ve azmiyle, bu acı günü “Cumhuriyeti Sivas'ta Kurduk, Sonsuza Kadar Yaşatacağız” sloganıyla anıyoruz. Sivas katliamında yaşamını yitiren aydınlarımızı, sanatçılarımızı unutmadık, unutturmayacağız.”

Ayşegül KALAYCI