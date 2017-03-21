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Sivaslılar Aşık Veysel’i andı

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Sivaslılar Aşık Veysel’i andı
Vefatının 44. Yılı nedeniyle Kocaeli Sivaslılar Derneği Yahya Kaptan SDKM'de bu akşam geleneksel Aşık Veysel’i anma programı Dernek Başkanı İ.H Nevzat Kaleli ve yönetimi öncülüğünde, İbrahim Ayçiçeğin sunumu ile gerçekleştirildi.

Halk müziği sanatçısı Göksel Özbinar bağlaması ile seslendirdiği eserlerle davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Eski Milli Boksörlerden Hüseyin Yıldırım ise onur konuğu olarak programa renk kattı.

KATILIM

Dernek başkanı Nevzat Kaleli ve yönetiminin ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Büyükşehir Belediye başkan danışmanları Gültekin Görüm, CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, İl Yöneticileri Av. Hüseyin Acurman, Naim Keskin, Harun Yıldız ve Bilgi Dehmen, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, DSP PM üyesi Yakup Kalmuk, İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, DSP İzmit İlçe Yöneticileri, davetliler katıldı.

HALK OZANIDIR

Programın açılış konuşmasında Çanakkale, 15 Temmuz ve bütün şehitlerimizi anarak başlayan dernek başkanı Nevzat Kaleli, bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum dedi. Kaleli, ‘’ Yaşamını sürdürdüğü karanlık dünyası, gönül gözüyle, dünyaya mal olmuş halk ozanı Aşık Veysel’dir. Birlik beraberlik çağrılarından etkilenmememiz mümkünmü. Tüm eserlerinde insanlığı barışa, kardeşliğe, doğa sevgisine ve maneviyata çağrısına hangimiz itiraz edebiliriz.

TEŞEKKÜR ETTİ

Aşık Veysel’in hiçbir zaman efendiliğini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Tarih sayfalarındaki şahsiyetleri hatırlamak, anmak, yaşatmak bizim görevimizdir. Bu programı hazırlamada bizlere yardımcı olan Büyükşehir Belediyemiz ve İzmit Belediyemize teşekkür ediyorum’’ dedi. Kürsüye gelen gecenin onur konuğu Eski Milli Şampiyon Boksör Hüseyin Yıldırım ise,  Aşık Veysel ile yaşadığı anılarını anlattı.

KARDEŞ OLMAYI VURGULUYOR

Derince kaymakamı Akın Yılmaz, ‘’Ben buraya geleli 50 gün oldu. Sivasımız her yerde önemli. Büyük Ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu, azmi, insanlara candan olmayı, başaran insan. Sözün özü, biz insanız, bir araya geldik. Aşık Veysel, Her zaman kardeş olmak olmayı vurguluyor. Programı düzenleyen hemşerilerimize  Aşık Veysel günlerinde buluşmayı diliyorum’’ dedi.

Kerim YAVUZ

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