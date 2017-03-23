Sivaslılar, Aşık Veysel’i andı

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 44’ncü yılında Kocaeli Sivaslılar Derneği’nin düzenlediği törenle anıldı.

SDKM’de gerçekleştirilen anma etkinliğinin ev sahipliğini Nevzat Kaleli başkanlığındaki Sivaslılar Derneği yönetimi üstlendi. İbrahim Ayçiçek’in sunduğu etkinlikte Göksel Özbinar seslendirdiği Aşık Veysel türküleriyle geceyi renklendirdi. Eski milli boksör Hüseyin Yıldırım da, geceye onur konuğu olarak katıldı.

Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, DSP PM üyesi Yakup Kalmuk, İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, siyasi partilerin yöneticileri ve vatandaşlar ilgiyle programı takip etti.

Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Nevzat Kaleli, Aşık Veysel’in Dünya’ya mal olmuş bir sanatçı olduğunu vurguladı, “Birlik beraberlik çağrılarından etkilenmememiz mümkün mü? Tüm eserlerinde insanlığı barışa, kardeşliğe, doğa sevgisine ve maneviyata çağrısına hangimiz itiraz edebiliriz ?” dedi. Derince Kaymakamı Akın Yılmaz da, Aşık Veysel’in her zaman kardeş olması vurguladığını anlattı, programı düzenleyen Sivaslı hemşerilerine de teşekkür etti.

Kerim Yavuz