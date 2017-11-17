Sivritepe’de hızlı yükseliş

Gölcük’te Denizevler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında,. Sivritepe bölgesinde yapımına başlanan toplu konut inşaatları hızlı tempoda ilerliyor. Bölgeye yapılacak 541 konut, 14 dükkan ve 1 caminin yapımı devam ediyor. Binalar, bölgede yükseliyor.

GÜVENLİ ALANLARA

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Başkan Yardımcıları Kemal Kahraman ve Levent Değirmenci ile birlikte Sivritepe Kentsel Dönüşüm alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldılar.

İki ay önce Başbakan Binali Yıldırım tarafından Sivritepe Mahallesi'nde temeli atılan 541 konut, 14 dükkan ve bir camiden oluşan proje çalışmaları devam ediyor. TOKİ Başkanlığı ile birlikte yürütülen projenin 2018 yılının sonunda bitirilmesi, evlerin hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Böylece deprem dolayısıyla çökme bölgesinde evleri bulunanlar, zemini sağlam, depreme dayanıklı güvenilir bir şekilde inşa edilen konutlarına kavuşmuş olacak.

2018 SONUNDA BİTECEK

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş Sivritepe Kentsel Dönüşüm alanında yaptığı açıklamada “Gölcükteki kentsel dönüşüm hızla devam etmekte. Denizevler kentsel dönüşüm projesinin kapsamında yapılmakta olan 541 konutun yer aldığı inşaatımız hızla devam etmekte. Sayın Başbakanımızın iştirakıyla temelini attığımız günden sonra yüklenici firmanın hızlı çalışmasıyla inşaatımızın önemli ölçüde ilerlediğini görmekteyiz. İnşallah 2018 yılsonu itibariyle bu 541 konutlu projenin bitirilmesini hedefliyoruz. Depremin üzerinden geçen 19 yıla yakın bir süre sonunda Denizevler bölgesinde afete maruz kalan insanlarımızın daha sağlıklı daha güvenli ve daha huzurlu yaşayabilecekleri konutlarına kavuşmuş olacaklar” dedi.