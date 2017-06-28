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Siyah havuç nedir?

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Siyah havuç nedir?
Birçok hastalığa karşı tüketimi önerilen siyah havuçlar, kış aylarında taze olarak tüketilebilir.

Kebap sofralarının vazgeçilmez içeceği şalgam suyunun ham maddesi olarak kullanılan siyah havuçların tüketimi, birçok hastalığa karşı önerilir.

Siyah havuçlar, bazı yörelerde şalgam havuç olarak da adlandırılır.

KIŞ ÜRÜNÜ

Antioksidan ve antosiyanin özellikler taşıdığı ortaya konan siyah havuç, özellikle kış aylarında taze olarak tüketilebilir.

EN İYİSİ EREĞLİ'DE

Kasım ve aralık ayında hasadı yapılan siyah havuçların üretim merkezi olarak Konya'nın Ereğli ilçesi gösteriliyor.

Ereğli'de yetiştirilen siyah havuçlar dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

GÖZ SAĞLIĞI

Bazı hastalıklara karşı tüketimi önerilen siyah avuçların faydaları da oldukça fazladır. Göz sağlığı için özellikle tüketilmesi önerilen siyah havuçlar, A vitamini, selenyum minerali bakımından oldukça zengindir.

Siyah havuç, salatalarda da kendisine yer bulabilir.

GÜNDE EN FAZLA 2 ADET

Günde en fazla 2 adet tüketilmesi önerilen siyah havuçların faydaları şöyle sıralanabilir:

SİYAH HAVUÇLARIN FAYDALARI

Mide ve ülser hastalığına karşı iyi gelir.

Az yemek yiyenler için iştah açma özelliği taşır.

İnsan cildinde oluşan kırışıklıkları giderir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kötü kolesterole karşı fayda sağlar.

Cildin parlak görünmesini sağlar.

Damar sertliğine iyi gelir.

Kan dolaşımını hızlandırır.

İdrar söktürücü özelliği taşır.

Romatizmaya bağlı gelişen hastalıkları önler.

Kabızlık ve ishale karşı iyi gelir.

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