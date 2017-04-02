SİYAH VE BEYAZ KÖPEK

Yaşlı kızıl dereli reisi kulübesinin önünde torunuyla oturmuş az ötede birbiriyle boğuşan iki kurt köpeğini izliyorlardı. Köpeklerden biri beyaz diğeri de siyah renkteydi. Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu yanından hiç ayırmadığı iki kurt köpeğiydi bunlar. Çocuk kulübeyi korumak için bir köpeğin yeterli olduğunu düşünüyor, dedesinin ikinci bir köpeğe neden ihtiyacı olduğunu ve neden renklerinin illa siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyordu.

O merakla sordu dedesine yaşlı reis bilgece bir gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı.”Onlar benim için iki simgedir evlat.” “Neyin simgesi” diye sordu çocuk. “İyilik ile kötülüğün simgesi.” “Aynen şu gördüğün köpekler gibi iyilik ve kötülük içimizde sürekli mücadele eder durur. Onları seyrettikçe ben hep bunu düşünürüm.” Onun için yanımda tutarım onları, çocuk sözün burasında mücadele varsa kazananı da olmalı diye düşünür ve dedesine bir soru daha sorar. “Peki dede” der. “Sence hangisi kazanır bu mücadeleyi.”.

Bilge reis derin bir gülümsemeyle torununa bakarak “hangisi mi evlat?” “Ben hangisini daha iyi beslersem.”der. Bir dedenin torununa verdiği nefis bir ders değil mi? Bizlerde gelin yeni nesle iyiliği, güzelliği aşılamak için elimizden gelen bütün çabayı gösterelim. Eğer bizler bugün çocuklarımıza ve torunlarımıza güzel hasletler kazandırıp onları kötülüklerden korumazsak, yarın bu nesillerden kendimizi korumak zorunda kalırız. Bunu unutmayın.

Ha bu hasletleri onlara nasıl kazandırırız derseniz. Bizler önce Anne, Baba, Dede, Anneanne ve Babaanneler olarak onlara davranışlarımızla güzel örnek olarak. Çünkü çocuklar güzel davranışları önce aileden, sonra öğretmenlerinden, ondan sonrada çevresi ve arkadaşlarından öğrenir. En güzel öğretme şeklide çocuklarımıza sevgiyle yaklaşmaktan geçer. Tabi ki bu saydığımız öğrenme zincirinin bir halkası zayıf olursa o zincir yine kopar. Çünkü bir zincirin gücü o zincirdeki en zayıf halka kadardır.

Öğrencinin biri hocasına sormuş.

"Hocam, kültürlü olmak için ne yapmam gerekir?"

Hocası demiş ki;

"Üç tane üniversite bitirmen gerekli"

Öğrenci üç üniversite bitirip hocasının karşısına gelmiş.

-Hocam, bitirdim, şimdi kültürlü oldum mu?

Hocası

"Hayır" demiş

"Hepsini sen bitirmeyecektin. Birini deden, birini baban, birini sen bitirecektin"

Maalesef bugünkü çektiğimiz sıkıntılarımız hep bu yüzden. Ha şunu da belirtmekte fayda görüyorum. Bazen tahsille eğitimi de birbirine karıştırıyoruz. Eğitim ayrı şey tahsil ayrı şeydir. Tahsilli olmamız sadece cehaletimizi alır. Tahsil yaptığımız konuda bilgimizi arttırır. Ama insani hasletlerimiz konusundaki cehaletimiz, o kadar sene uğraşarak yaptığımız tahsilimizi insanların nezdinde bir anda sıfıra indirebilir.

Mevlana Celaleddin Rumi derki.

Bir insanda olmaz ise edep, neylesin ona medrese mektep

Okusa alim olsa yine merkep yine merkep

Velhasılı herşeyden önce illâ edep illâ edep.

Herkese iyi pazarlar…