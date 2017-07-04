Havalar çok sıcak gitti. Bugün sıcaklığın normale dönmesi, hatta etkili yağış bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava yeniden ne kadar ısınır bilemiyorum. Ama çok açık gözüken bir gerçek var: Siyaset çok ısınacak. Siyasetin harareti, belki önümüzdeki yılın ilk yarısında biraz düşer, ama daha sonra 2019 yılı sonuna kadar da doruğa çıkacak. Bunları tahmin etmek için de kahin olmak gerekmiyor.

Önce, AK Parti kongrelerini göreceğiz. Takvim işlemeye başladı. Geçen hafta sonu Ankara’daki İl Başkanları toplantısında “AK Parti Genel Başkanı” sıfatıyla konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilata çok açık mesajlar verdi. Partisinin bazı teşkilatlarında “Metal yorgunluğu” olduğu tespitini tekrarlayan Erdoğan, önemli değişimden, yenileşmeden söz etti.

AK Parti’nin bu dönemdeki kongrelerinde ortaya çıkacak teşkilatlar, partiyi 2019 yılındaki yerel seçim, genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimine taşıyacaklar. 2019’daki bu seçimler, 2002’den bu yana girdiği her seçim ve referandumdan zaferle çıkan AK Parti için “Tamam mı, devam mı?” seçimleri olacak.

AK Parti teşkilatında da değişim konusunda büyük bir beklenti var. Diğer partilerin içindeki sıkıntılar, kaynaşmalar, kamuoyuna yansıyor. AK Parti’de hala “Kol kırılır, yen içinde kalır” mantığı var. Ama partinin içi kaynıyor. Parti tabanı kaynıyor. AK Parti’ye 2002’den bu yana oy vermiş insanların kafalarında soru işaretleri bulunuyor.

Şimdi önce AK Parti’de delege seçimleri var. Çok önemli değil. Mahallelerdeki delege seçimleri bile tek listeli yapılacak. Ama ilginçtir, takvim belli olmasına rağmen, AK Parti’de hala kimse, “Ben adayım” diyemiyor. CHP’de herkes aday. AK Parti’de herkes, Ankara’nın kararını bekliyor.

AK Parti ilçe kongreleri 19 Ağustos-12 Kasım arasında tamamlanacak. Kimin ilçe başkanlığı için tek aday olacağına Ankara karar verecek. Belirlenen tek aday liderliğinde ilçe yönetim kurulu listeleri hazırlanacak ve yine parti yönetiminin belirleyeceği delegeler bu listeleri sandığa atacak.

Görünüşte basit gibi duruyor. Ama sıkıntılar olacak. Büyük olasılıkla parti yönetimi bu dönem de “Teşkilatlarda görev alanlar seçimlerde aday olamaz” koşulunu ortaya koyacak. Özellikle Mart 2019’daki yerel seçimlerde adaylık beklentisi içinde olanlar var. Kendileri aday olamasalar da, kendilerine yakın kişilerin teşkilatlarda görev almasını isteyecek.

AK Parti’de süreç çok ilginç ve gergin geçebilir. Bu dönem, sesler daha yüksek çıkabilir. Önceki kongrelerde bazı ilçelerde alternatif adaylar çıkmaya çalışmış, hemen sesleri kesilmişti. Bu defa parti içinde başkaldıranları susturmak, biraz daha zor olabilir.

AK Parti tabanı, özellikle geçmişte FETÖ’ye yakınlığı ile bilinen bütün isimlerin tasfiyesini bekliyor. Bu nedenle, halen teşkilatlarda görev yapan, ama önümüzdeki kongre döneminde geri çekilmesi istenen parti yöneticileri de otomatik olarak “FETÖ’cü” damgası yemiş olacak. Bu da büyük bir sıkıntı. Bu süreçte, “Falanca kişi benden daha FETÖ’cüydü. Ben tasfiye edildim, o yönetime girdi” tartışmalarını da görebiliriz. AK Parti içinde birbirini ihbar edenlerin sayısında artış görebiliriz.

CHP’de de kongreler yapılacak. Geçen gün İl Başkanı Sarıbay ile görüşme fırsatım oldu. Sarıbay, ilimiz sınırları içinde devam eden “Adalet yürüyüşü” sırasında Genel Başkan’a , “Kongreler öncesi şart koşalım. Parti yönetimine girenlerin seçimlerde aday olmalarını yasaklayalım” önerisini sunacak. Sarıbay, kendisi yerel seçimlerde aday değil. İlçe Başkanı olacak kişilerin de en azından yerel seçimlerde aday olmamasını, partinin başında seçimi yönetmesini istiyor. Ama CHP’de hem ilçe başkanı olmak, hem de yerel seçimlerde bu görevi bırakıp Başkan adayı olmak isteyenler var.

CHP’de gerilim, mahallelerdeki delege seçimleriyle birlikte başlayacak. Eğer CHP kongreleri çarşaf liste ile yapılmazsa, görürsünüz çok ses çıkacak.

Temmuz’u, Ağustos’u çok sıcak havalarda, siyasetin hararetinin de çok yükseldiği bir ortamda geçireceğiz. Buna hazırlıklı olmak lazım.

Çok fazla silah, çok fazla havai fişek atılıyor

Bizim şehrimiz nasıl bu hallere geldi, anlaşamıyorum. Şu sıralar bir de düğün mevsimi. Ne çok insanda silah var. Bu mermileri bedava mı alıyor, kendileri mi imal ediyorlar, anlayamıyorum.

Geride bıraktığımız hafta sonu, emin olun bizim şehrimizde, iç savaşların sürdüğü Irak, Suriye, Afganistan gibi ülkelerden çok daha fazla mermi yakılmıştır. Cumartesi gece Kartepe ilçesinin bazı bölgelerinde insanlar panik yapmışlar. Bu bahçe düğününde ne kadar silah varsa ateşlenmiş. Makineli tüfek sesleri duymuş insanlar. Havaya boşaltılan 14’lülerin, pompalı tüfeklerin sesleri ile irkilmişler.

O bölgede oturan bir dostum anlattı. Çılgın gibi silah sıkılınca, jandarmayı, polisi aramış, “Sizin kulaklarınız sağır mı. Duymuyor musunuz olanları. Gelip, bir kendinizi göstersenize” demiş. Vatandaşın aradığı güvenlik güçleri, “Bizim yapacağımız bir şey yok. Biraz sabredin, susar” diye yanıt vermiş.

Bu iş, çok tehlikeli boyutlara ulaştı. Şehrin her yerinden silah sıkılıyor. Neşede, kederde, her bahaneyle silah sıkılıyor. Havaya sıkılan bu mermilerin yere düşüşü bile büyük tehlike. Kimse müdahale etmiyor, edemiyor.

Bir de ilimizde havai fişek çılgınlığı var. Her gece her yerde havai fişek atılıyor. Gecenin bir yarısı, insanlar havai fişek patlama sesiyle yataklarından sıçrıyor. İzinsiz, denetimsiz havai fişek atımı da çok tehlikeli.

Sözde OHAL var. OHAL döneminde yürüyüş, gösteri, protesto yasak. Ama silah sıkmak, insanların hayatını riske atmak, serbest. Bizim ilimizde bu magandalığa çözüm bulamazsak, disiplin getiremezsek korkarım çok can yanacak.

“Adalet yürüyüşü” ilimize turistik canlılık getirdi

Ankara’dan 15 Haziran’da yola çıkan, İstanbul Maltepe’ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki “Adalet Yürüyüşü” konvoyu, 20’nci günde ilimize ulaştı.

İzmit-İstanbul arasındaki yürüyüşte Kılıçdaroğlu’nun arkasından on binlerin yürümesi bekleniyor. İstanbul’dan binlerce insan geldi. Kadınlar, Kılıçdaroğlu için poğaça, börek, yalancı dolma hazırladı. Binlerce kişi o yürüyüş içinde yer almayı, vatani bir görev olarak görüyor. Elbette bu yürüyüşe çok kızan, protesto edenler de var.

Bizim ilimiz, turist, turizm fakiri. Kendi ilimiz içinde kendi insanlarımızla ticaret yapıyoruz. Dışarıdan kimse gelip gitmiyordu. Şimdi İzmit’e Adalet Yürüyüşü nedeniyle binlerce kişi dışarıdan geldi. 5 gün boyunca şehir esnafı da kazanacak. Su, börek, karpuz, peynir ekmek satılacak.

CHP’nin “Adalet yürüyüşü”ne “Düşman yürüyor. Teröristler yürüyor. Bunlar, Kandil’e yürüyor” gözüyle bakmamak lazım. Türkiye’nin bugünkü ortamında, ses çıkartan muhalefete gerçekten çok ihtiyaç var. Mevcut iktidarın bile buna ihtiyacı var. Bizim ilimizde bir provokasyon yaşanmadan bu demokratik hak kullanımının bitmesini diliyorum.