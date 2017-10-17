Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz ve yönetimiyle bir araya geldi. Fikir alışverişinin yapıldığı görüşmede AK Partinin hep halkın umudu olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, “Siyaset, millete hizmet edilmesi için bir araçtır. Ortaya koyduğumuz tüm hizmetleri en uzak yerleşim yerine kadar ulaştırabiliyorsak bunda teşkilatlarımızda ki arkadaşlarımızın katkısı ve özverisi büyüktür” dedi.

“HER DAİM MİLLETİMİZİN YANINDA OLDUK”

Türkiye’nin dünya üzerinde ki mazlumların umudu olduğunu da vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Siyasi çalışmalar sandığın kapandığı sonuçların açıklandığı andan itibaren tekrar başlayan bir milli görevidir. Halkımıza hizmet etmenin haklı gururunuz sizler ve bizler yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Garibanın ve mazlumun kısacası milletimizin her daim yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti.

“HERKESİN BAŞKANIYIM”

Vatandaşların talepleri önceliğimizdir diyen Karaosmanoğlu, sosyal belediyeciliğe de önem verdiklerini söyledi. Gençlik hizmetlerinin yanı sıra kadın ve spor alanlarında da Büyükşehir Belediyesi olarak projeler geliştirdiklerini belirten Karaosmanoğlu, “Ben herkesin başkanıyım. Siyasete ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime bu şekilde bakıyorum. Mesaimin kat ve kat fazlasını bu inançla ortaya koyuyorum. Herkese eşit mesafede duruyorum. Bütün hizmetlerimizi de bu anlayışla yürütüyoruz” diye konuştu.

BÜTÜN HİZMETLERİMİZİ KOCAELİ HALKIYLA BİRLİKTE YÜRÜTÜYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kentte yaptığı ve planladığı projeler hakkında AK Parti İzmit İlçe teşkilatına bilgi veren Başkan Karaosmanoğlu, “Denizimizin, havamızın, toprağımızın velhasıl tüm çevremizin güzellikler içerisinde olması için tüm ekibimizle çalışıyoruz. Yeşili seviyoruz ve çocuklarımıza daha güzel bir kent için çalışıyoruz. Bütün hizmetlerimizi Kocaeli halkıyla birlikte yürütüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.