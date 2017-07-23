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Siyaset ve iş dünyası Eren ile Emir'in sünnet cemiyetinde bir araya geldi

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Siyaset ve iş dünyası Eren ile Emir'in sünnet cemiyetinde bir araya geldi
Haldız Grup Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Haldız ve Gülşah Haldız çiftinin oğulları Eren ile Emir'in sünnet cemiyetinde siyaset ve iş dünyası bir araya geldi.

Haldız Grup Yönetim Kurulu üyesi Fatih Haldız’ın oğulları Eren ve Emir Haldız, bu akşam sünnet oldu. Haldız Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız’ın torunları Eren ve Emir’in sünnet cemiyeti, saat 19.30’da Wellborn Otel’de başladı. 

Törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Bilecik Valisi Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekili Zeki Aygün, Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, eski milletvekili Sefer Ekşi, KOÜ eski Rektörü Sezer Komsuoğlu gibi birçok isim, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecede Eren ve Emir havai fişekle pastalarını kesip, anneleri Gülşah Haldız ile dans etti.  Tanınmış müzik gruplarından Çırağan Orka Orkestrası ve Kafkas grubunun sahne aldığı gecede davetliler keyifli zaman geçirdi.

Kerim YAVUZ

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