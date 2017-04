SİYASETİN ŞEHVETİ VE NANKÖRLÜK!

Nankörlüğün, arkadan hançerlemelerin, ayak oyunlarının, kumpasların, entrikaların ve dünyevileşme temayülü ile birlikte sonsuz siyasi şehevi arzuların sıkça yaşandığı alanlardan belki de en başatı, siyaset alanadır. Tarih, sayısız örnekleriyle doludur…

Ait olduğu siyasi organizasyonda belli bir noktaya gelmek için liderine karşı enva-i çeşit şaklabanlıklara başvurup takla atan, şahsiyetini siyasetine kurban eden insanların belli bir noktaya geldikten sonra kendisini o noktaya taşıyan insana karşı husumetini yöneltmesi sıkça görülen davranışlardır. Adama bakıyorsunuz, siyasetin merdivenlerini öyle hızlı bir şekilde tırmanmış ve tırmanırken de o kadar çok çam devirmiş ki, haddi hesabı yok. 20 senenin sonunda artık yeter, geriden gelen yeni nesil de bu siyasette millete hizmet etsin dediğinizde, bütün zehirli okların size yöneldiğini görürsünüz. Zihninizi biraz kurcaladığınızda, isimler film şeridi gibi gözlerinizin önüne gelir.

Bizim bahçenin “gül”lerinden birkaç örnek vermek gerekirse, yakın geçmiş tarihimizin en canlı örneği olduğu için gençlerimiz de kolay bir şekilde hatırlayacaklardır.

Bildiğiniz gibi, Ak Parti siyasi hareketi, “yenilikçi” kanat adı altında Fazilet Partisi’den kopup, başta R. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Abdullatif Şener olmak üzere bu ekip Ak Parti’yi kurup ilk seçimde iktidar oldular. 15 yıldan beri de Ak Parti iktidarını her geçen gün güçlendirerek sürdürüyor. Tabi, bu süreç içerisinde öncelikle Abdullatif Şener’in kopuşu çok hızlı ve ani oldu. O gün bu gündür, Abdullatif Şener, nerede ne kadar muhalif varsa hep onların yanında saf tuttu ve tutmaya da devam ediyor. Dolayısıyla, onun şu anki duruşu, bir şekilde anlaşılır gibi.

Gelelim, Bülent Arınç ile Abdullah Gül’e… Bülent Arınç, üçüncü dönem kuralının sonuna kadar parti içinde hep ikinci adam olarak kalmış, Meclis Başkanlığı, Başbakan yardımcılığı ve hükumet sözcülüğü gibi kritik makamlarda bulunmuş ve hemen her Ak Partilinin gönlünde özel bir yer edinmiş, rijit çıkışları olmayan; hitabeti, belagat ve sadakati ile parti içinde ve dışında saygınlıkla anılan; nefrete muhatap olmamış bir siyasi aktör. Ne zamana kadar? 15 Temmuz 2016 Feto darbe ihanetine kadar… Kendi rızasıyla Ak Parti’nin 3.kuralı gereği dışarıda kalan Arınç, ne yazık ki, medya marifetiyle çıktığı programlarda, sıkça ifade edip özlem duyduğu torun sevme ameliyesinden ziyade; imalı çıkışları, Feto’ya toz kondurmayan hatta himaye eden ifadeleri ve davanın liderini ilzam eden sevgisiz beyanları Ak Partiye gönül vermiş insanların kendisine olan güvenini ve saygısını ne yazık ki sarsmıştır.

Sayın Gül’e gelince; doğrusunu söylemek gerekirse, duruşu, mutedil yaklaşımı, gerginlikten uzak, uzlaşmadan yana tavırları, usulet ve suhuletle olaylara yaklaşımı muhalefetin bile takdirini kazanmış olup, siyasi serüveni açısından kendisine biçilen rol hep yüksek perdeden zirve olmuştur ve el üstünde tutulmuştur.

Hal böyleyken;

Cumhurbaşkanı olması, kendi iki dudağının arasında olduğunu herkesin bildiği Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı makamı gibi devletin zirve makamını onca sıkıntılara, 28 Şubat tortusu e-bildiri ve Sabih Kanadoğlu’nun 367 ucube dayatmasına rağmen, her türlü riski göze alarak altın tepsi içerisinde, “adayımız kardeşim Abdullah Gül’dür” diyerek kendisine takdim etmiştir. Ondan önce de, bildiğiniz gibi Sayın Gül, Dışişleri Bakanlığı, yasaklı dönemde Parti Genel başkanlığı ve Başbakanlık makamlarını da sırasıyla deruhte etmiş ve 7 yıllık cumhurbaşkanlığı görevini de ikmal ettikten sonra kendi ifadesiyle “artık siyaseti düşünmüyorum” demek suretiyle kenara çekildiği hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Şimdi;

Partinin kuruluşundan beri, her hâlükârda hizmet etmeye çalışan ve her seferinde dışlanan, kenara konulan, bu güne kadar hiçbir görev tevdi edilmeyen ve kenara konulduğu halde “hırsi” ve “nefsi” davranmayarak şu an bile partinin selameti için çalışırken; bu referandum sürecinde kenarda sinsi sinsi bekleyerek, hiçbir yaraya merhem olmadan, hiç değilse sosyal medyada destek mahiyetinde tek kelam dahi etmeyen siyasetin şehvetine müptela olan bu siyasi elit zevat, siyaset adına daha ne beklediklerini ve ne yapmak istediklerini sormak geliyor içimden.

Süreç içerisinde bakıyorsunuz ki, insanlar yemeden-içmeden ve hatta şehevi arzulardan bile kesilebiliyorken; nasıl oluyor da siyasetin şehvetinden bir türlü kesilmezler ve nefisleri ile birlikte ruhları da itminane ermez. Doğrusu anlamış değilim.

Ha, söz konusu olan lider olma sevdasıysa, onun kararını da millet verir ki, zaten millet de kararını vermiştir. İlla da o konuda bir talep ve beklentileri varsa, millete sorar ve kendilerini milletin vicdanına teslim ederler, eğer millet de kendilerine “evet” derse, neden olmasın ki?