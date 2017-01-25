SİYASETTİN ÖLÇÜSÜ ADALET, İNSAF VE İZ’ANDIR

İnsanlar birbirlerinden farklı kabiliyetlere ve melekelere sahiptir. İş böyle olduğuna göre her insan siyaset yapamaz. Siyasetin derinliklerini stratejik planlarını anlayamaz. Özetle söylemeye çalıştığım bu kural her meslek için geçerlidir. Görevler ve meslekler birbirine karıştırılırsa istenilen hedefe ulaşılamaz.

Siyaset, temel olan manevi esaslara, insan hak ve hürriyetlerine bağlı kalarak gelişen ve değişen şartlara göre kendini yenileyen, ülkenin ve milletin yararına fikir ve projeler üreten çok önemli bir meslektir. Siyasette şahsi ikbal ve menfaatlerin yeri yoktur. Dünyeviliklere bağlı, basit siyasi çıkarların hesabı yapılmaz. Ülkenin ve milletin milli menfaatleri için elini, gerekirse başını taşın altına koyacak kadar hayati bir meslektir.

Siyasetçi her şart altında değişmeyen manevi doğruların haricinde, maddi olarak geçmişte söyledikleri doğruları hiçbir şekilde değiştirmeden günümüz şartlarına taşımaları isabetli değildir. Meselenin çok daha iyi anlaşılması için geçmiş asırlarda taşımacılık da develerin, harp aracı olarak atların kullanıldığı yanlış değildi. Bugünkü şartlarda, nakliyecilikte develeri, harpte atları kullanmak gibi bir ısrarın yanlış olacağı gibi, geçmiş şartlara göre söylenen siyasi fikirler ve düşünceleri aynı şekilde bugünkü şartlara ısrarla taşımaya çalışmak doğru değildir.

Parlamenter sistem dün doğru olduğu halde bugünkü şartlarda ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarının sağlama noktasında yeterli görülmeyip başkanlık sistemine geçmenin siyasi ve ekonomik mahzurlarını anlatmadan karşı durmak, mevcut durumu korumak demektir. Açık söylemek gerekirse mevcut anayasa ve parlamenter sistem Sayın Erdoğan’ın ve AK partisinin lehindedir. Sayın Erdoğan ve AK partililer, ülkenin ve milletin menfaatlerini değil de kendi menfaatlerini düşünseydiler böyle bir değişikliğe gitmezlerdi, benden sonra tufan olmasın diye, Sayın Erdoğan adeta bacağına kurşun sıkmıştır.

Ülkenin ve milletin lehinde olan bu değişime karşı gelenler, mevcut halleriyle milletten iktidar yetkisi alamayacaklarını bildiklerinden, vaziyeti muhafaza etmek için, basit siyasi getirilerini şahsi ikbal ve menfaatlerini koruma uğuruna, anayasa değişikliğine karşı geldiklerini milletimiz çok iyi bilmektedir. Anayasa değişikliğine ve başkanlık sistemine açıkça karşı gelen CHP ve HDP’nin yanında dolaylı bir şekilde yer alarak “Biz başkanlıktan yanayız lakin bu şekilde bir başkanlık geçişine hayır diyeceğiz” diyen Saadet partileri anlamakta cidden zorlanıyorum. Sayın Bahçeli ve ekibi anayasa değişikliğine evet diyerek, milletin desteğini alırken, Saadet Partililer kimlerin desteğini almaya çalıştıklarını merak ediyorum.

Düne kadar AK Parti’yi ve diğer siyasi partileri batı hayranı, Amerika işbirlikçisi olarak eleştirirken, 17-25 Aralık 2013 tarihinden itibaren yaptığınız hatalı siyasi çıkışlarla, kimlerle beraber hareket ettiğinizi, milletimiz çok iyi bildiği için, sizleri her seçimde tatlı bir şekilde uyardığı halde, ne gariptir ki sizler kendi yanlışlarınızı görmeden, milleti ve AK Partisi’yi suçlamaya çalıştınız.

Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu 19 Ocak 2017 tarihinde yaptığı basın toplantısında, anayasa değişikliğine evet demeleri için özetle şu şartları ileri sürmüştür. “ Kuvvetler ayrılığı ilkesi korunmalı. Güçlü bir meclis olmalı. Seçim barajı kaldırılmalı. Bakanlar için gensoru hakkı korunmalı. Yargı bağımsızlığı korunmalı. Partili cumhurbaşkanı tarafsızlık ilkesini aykırıdır. Sadece meclis kendini fesh etmelidir.” “Referanduma götürülecek başkanlık sistemi, rahmetli Erbakan Hocamızın ifade ettiği başkanlık sistemiyle ters düştüğü, anayasa değişikliği bu haliyle referanduma sunulursa parti olarak hayır diyeceğiz” açıklamasını yapmıştır.

Sayın Temel bey konuşmasına devamla; “.. Rahmetli Erbakan hoca bizleri uyarmıştı, zor bir durumdan geçiyoruz, bugünleri çok önceden görmüş uyarılarda bulunmuştu. Ancak görünen o ki uyarılar dikkate alınmıyor. Üzüldüğümüz nokta budur. Biz ise bu zor şartlar altında iktidarı, mecliste grubu bulunan partileri ve milletimizi uyarmayı bir vazife olarak gördük ve bunun için çalışıyoruz” diyerek basın toplantısını bitirmiştir.

Önce rahmetli Erbakan hocamızın, 1969 tarihinde Milli Nizam partisinin programında var olan başkanlık sistemiyle alakalı görüşlerini nakledelim. “ daha hızlı kalkınmaya mecbur olan Türkiye’miz de devlet hizmetlerinin verimli, suratlı ve kudretli yürütülmesi için, başkanlık sisteminin getirilmesini zaruri görüyoruz.” 05-Haziran-1977 seçimlerinde hazırlanan seçim beyannamesinde senato kaldırılmalı, millet meclisinin temsil sayısı değiştirilmeli, başkanlık sistemine geçilmeli ve başkanı millet seçmelidir. Senato kaldırılmalı tek meclise geçilmelidir.” Bu özet bilgilerden sonra şahsi fikirlerimi ve sorularımı kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.

Soru 1: Halka götürülmek üzere hazırlanan anayasa değişikliği ve partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesi ile alakalı maddelerle, rahmetli Erbakan hocanın ileri sürdüğü ilkelerin hangi anlamda ters düştüğünü söyleyebilir misiniz?

Soru 2: Sizlerde çok iyi bilirsiniz ki yapılan anayasa değişikliği MHP ile AK partisi arasında sağlanan bir uzlaşmanın neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu uzlaşmayı parti olarak beğenmeyebilirsiniz. Şahsi ikbal ve menfaatlerinizi ve partinizin basit siyasi getirisini düşünmüyorsanız, anayasa değişikliğine evet demek için ileri sürdüğünüz “seçim barajı kaldırılmalıdır” teklifinizin haricindeki maddelerin, yanlışlıklara yol açacağına inanmadığınız halde neden böyle bir açıklama yaptığınızı yürekli bir şekilde anlatabilir misiniz?

Soru 3: Rahmetli Erbakan hocamız ülkenin ve milletin milli menfaatlerini düşünerek, 1989 tarihinde merhum Süleyman Demirel’in kurduğu azınlık hükümetine, KERHEN (istemeyerek) destek verdiğini bildiğiniz halde, aynı yolu takip ederek ve umumun menfaatini düşünerek KERHEN de olsa anayasa değişikliğine neden evet diyemediniz?

Soru 4: Başkanlık sistemine geçilmesini istemeyen, temelde milli görüş zihniyetine karşı olan batılı şer güçlerin, içteki bazı siyasi partilerin, aydın ve yazarların söylemleriyle, aynı çizgide buluşmayı kendinize yakıştırıyor musunuz? Hem zor şartlardan geçtiğimizi söyleyeceksiniz hem de Erbakan hocanın uyarılarından kendinize pay çıkarmadan, başkalarını eleştirmenin yanlış olacağını anlayamayacak kadar, siyasi ferasetten yoksun olabilir misiniz?

Soru 5: İslami değerlere hassasiyet gösteren bir partinin mensupları olarak, Sayın Erdoğan’a yaptığınız muhalefetinizi ehli vicdanla gözden geçirerek nerde haklı nerde haksızlık yaptığınızın muhasebesini yapmayı düşünüyor musunuz? Hatalı eleştirilerinizle mensuplarınızı yanlış bir şekilde bilgilendirerek ne derecede kul hakkına girdiğinizin hesabını yapabiliyor musunuz? Sayın Erdoğan’ın maddi ve manevi olarak yaptıklarını gördüğünüz halde, yapamadıklarının nedenlerini bildiğinize göre, Sayın Erdoğan’ı yapamadıkları üzerinden nefsi ve hırsı bir muhalefet yaptığınızı anlayabiliyor musunuz?

Soru 6: 20-Ocak-2017 tarihli milli gazetenin 10. Sayfasında yayınlan “Başkanlık sistemi ve Erbakan” başlıklı yapılan açıklama ve yorumla, Erbakan hocayı nasıl bir zan altında bıraktığınızı lütfen anlamaya çalışın. “ .. Merhum Özal, başkanlık sistemini konuşunca, Erbakan hoca bu kabil önerilerin oyalamadan ibaret olduğunu belirtiyordu.” Başkanlık sistemin den yana olan Erbakan hocamız, o günün şartlarında başkanlık sistemini gündeme getiren Merhum Turgut Özal’a , siyasetten söylediklerini basın yoluyla gündeme taşıyarak, Rahmetli hocamızı kamuoyu önünde nasıl bir çelişkili duruma düşürüldüğünü fark edebiliyor musunuz. ?

AK partisi için özelik Sayın Erdoğan’ı kast ederek “milli görüş gömleğini çıkaran bir zihniyetin önüne gelen her fırsatı bir istismara dönüştürmesi varlık sebebi olsa gerek!” diyen gazeteye el insaf diyebiliyor musunuz? İstismarın daniskasını yapan bu tutarsız beyanat değil midir? Başkanlık sistemine geçmeyi MHP sinin destek vereceğini açıklaması AK partisi de buna sıcak bakması istismar mıdır?

Seçim barajı sıfırlanmadığı için, tek başına iktidara gelemeyeceklerini düşünenlerin anayasa değişikliğine hayır demeleri kendileri için hayra alamet değildir. Anayasa değişikliğinin yapılmasını Yüce Allah izin verirse millette bu yönde karar verecektir. Zira kalpler Yüce Mevla’nın elindedir. Herkes yaptıklarıyla baş başa kalacaktır ve mahşerde karşılığını eksiksiz olarak alacaktır.

Bugüne kadar önünüze gelen tarihi siyasi fırsatları anlamadan, Ak partisine özelikle Sayın Erdoğan’a karşı yaptığınız haksız siyasi ve maneviyatta dokunan eleştirileriniz, partinize ve mensuplarınıza zarardan başka hiçbir fayda sağlamamıştır. “Tarihin en büyük yolsuzluk operasyonu” manşetini atarak birçok insanı yanlış bilgilendirerek, birçok günahsız insanı zan altında bırakarak, kul hakkına girdiğinizi anlayabiliyor muzunuz? Milli görüş zihniyetini temsil eden bir parti, fasıklardan gelen bir haberi araştırmadan konuşmaz, konuşamaz. Milli görüşçü bir parti, hayra motor şerre fren olma ilkesiyle hareket ederek nefsinin esiri olmaz.

Nefsinizle hesaplaşmaya niyetiniz olursa, Rahmetli Erbakan Hocanın hazırladığı iktidarda bir yıl kitabını önünüze koyun ve kendinize şu soruyu sorun. Biz mi Erbakan hocanın yolundan gidiyoruz yoksa Sayın Erdoğan mı? Eminim o zaman ehli vicdan olarak Erdoğan diyeceksiniz.