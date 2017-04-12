SİYASİ LİDERLERE VE MİLLETİMİZE AÇIK MEKTUP

Meclis içi, meclis dışı siyasi partilerimizin Genel Başkanlarını, cefakâr milletimizi en kalbi duygularımla selamlayarak geçici ve ebedi dünyada mutlu olmalarını Yüce Allah’tan dilerim. Bu mektubu ön yargılarla, ideolojik yaklaşımla, farklı parti düşüncesiyle yazmıyorum. İslam dinini inkâr etmeyen, bende müslümanım diyen herkesi, sevmeye ve yardımcı olmaya mecbur olduğumun bilinciyle yazmaya çalışıyorum.

Siyasi partilerin genel başkanları, ülkenin ve milletin milli menfaatleri için büyük zorluklara katlanan fedakâr insanlar olduğuna inanıyorum. Irk, mezhep, meşrep, bölge farklılıklarını, şahsi ikbal ve menfaatlerini ülkenin ve milletin milli menfaatlerinin önüne koymadıklarını, insanların inancına, etnik kökenine, diline, dinine, düşüncesine saygı duyan ve milletin önünde duran insanlar olarak, milletin gören gözü, işiten kulağı ve hisseden temsilcileri olmanın gayreti içinde olduklarına inanıyorum.

Özetleyerek yazmaya çalıştığım bu gibi ahlakı sıfatları taşıyan siz değerli genel başkanlara, şahsi fikir ve düşüncelerimi özetleyerek hem sizlerle hem de kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.

1- 16-Nisan-2017 tarihinde, halkın onayına sunulan,18 maddelik anayasa değişikliğini yeterli görmeseniz de, ülkemiz ve İslam dünyasının üzerinde hain emelleri olan şer odaklarını ve onların maşası olan teröristleri, ters köşeye yatırmak için, milletçe güçlü bir Evet demenin faydalı olacağını düşünmekteyim.

2- Halk oylamasından güçlü bir evet’in çıkması halinde, ister istemez ülkemizin tüm siyasi parti Genel Başkanları, aydınları, kanaat önderleri, hukukçular, siyaset bilimcileri, ilahiyatçıları bir araya gelerek, halkın maddi ve manevi değerlerini koruma altına alacak şekilde her kesimi kucaklayan, özgürlükçü sivil bir anayasa yapmanın yolunu açmış olacağız.

3- 16-Nisan-2017 referandumunda %60 ve üstünde bir Evet çıkarsa, yıllardır milletin sıkıntılı bir şekilde yaşadığı ve yaşamakta olduğu, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve hukuki sorunlarını ideolojik yaklaşımlardan uzak, hep birlikte yeni bir anayasa yaparak, ülkenin ve milletin yıllardır yaşamakta olduğu birçok sorunu hal etmenin mutluluğunu yaşamış olacağız.

4- Ülkenin ve milletin yararına olduğunu inandığım 18 maddelik anayasa değişikliğine, siyasi parti başkanları ve mensupları hep birlikte evet dersek, sosyal barışımızın güçlenmesine, siyasi istikrarın sağlanmasına, ekonomik kalkınmamıza, vesayet odaklarının iflasına, vesile olacağına inanıyorum.

5- 18 maddelik anayasa değişikliğine evet demek, milleti doğrudan yönetime katmak suretiyle söz sahibi yapan, yeni bir yönetim sistemine geçmek demektir. Bu bilinçle hareket edecek olan, tüm siyasi parti başkanları, şer güçlerin moralini bozacak şekilde milletimizi evet oyu vermeye davet etmelidirler. Sandıktan güçlü bir evet çıkarsa, her türlü terörün, ihanet şebekelerinin ülkemiz üzerinde istedikleri gibi at oynatamayacaklardır.

6- Görünen o ki, anayasa değişikliğine milletimiz evet diyecektir. Ülkenin ve milletin tümünü ilgilendiren anayasa değişikliklerine parti gözlüğüyle bakarak hayır demek bana göre doğru bir yaklaşım değildir. Anayasa değişikliği tüm partilerin ortak kararıyla alınması en isabetli yoldur. Bu yol partiler arası diyaloga vesile olacağından, içteki siyasi ve sosyal gerilimlerin, dıştan içimize sokulan fitne ve fesatçılarında yolunu da tıkayacaktır.

Her bir seçmen ülkemizde, İslam dünyasında ve dünyada ne olup bittiğine bakarak, anayasa değişikline kimlerin neden karşı geldiğini düşünerek ve parti gözlüğünü çıkartarak hür iradesiyle evet demenin, hayır demekten daha isabetli olduğunu düşünerek şer odaklarına okkalı bir evet şamarını birlikte vurmalıyız.

7- Sayın Erdoğan ve AK Partisi ilânihaye iktidar da kalacak diye bir şart yoktur. AK Partisi de yorulur, dinlenmeye de ihtiyacı olur. Halk İktidar değişikliğini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için, siyasi partilerimiz, milletin istek ve arzularına yakın durmaya ve o istikamette çözüm üreterek, halkın iktidar değişikliğine yardımcı olmalıdırlar. Bu yolun açılması için anayasa değişikliğine milletçe güçlü bir evet demekten geçtiğini düşünerek tercihimizi yapmalıyız.

8- Siyasi partiler yasasında kabul edilir bir şekilde yasal değişikliklerin yapılabilmesi, seçim barajının makul bir seviyeye düşürülmesi, temsilde adalet yönetimde istikrar ilkesinin adil bir şekilde gerçekleşmesi, hazine yardımının düzenlenmesi, milletvekili seçilme şartları ve seçim sisteminin ve diğer yasal değişikliklerin yapılması için, anayasa değişikliğine güçlü bir evet demeliyiz.

9- Anayasa değişikliği referandumda %60’in altında bir evet çıkarsa, iktidar partisi siyasi gücünü koruması bakımından parti içi bazı tedbirlere öncelik vereceğinden, siyasi partiler yasasında yapılacak değişiklikleri zamana yayabilir. Bu gibi kilitlenmelerin önünü geçmek için, milletçe anayasa değişikliğine güçlü bir evet demeliyiz.

10- Yapılacak olan anayasa değişikliğiyle, şer odakların ülkemiz üzerindeki vesayetlerinin son bulacağını, bugüne kadar gizli açık çaktırmadan girdikleri kapıların kapanacağını bildiklerinden, ahlaksızca anayasa değişikliğine evet diyenlere engel olmaya çalıştıklarını net bir şekilde gördük, görmekteyiz. İç işlerimize karışacak kadar küstahlaşan şer güçlere inat, milletçe anayasa değişikliğine evet demeliyiz.

11- İçteki bazı siyasi partilerin ve vakıfların, anayasa değişikliğini yeterli görmediklerinden, bir diğer kısmı da ideolojik yaklaşımları nedeniyle, milletin manevi değerleriyle barışık olamadıklarından, yeni sistemde iktidar olamayacaklarını düşündüklerinden anayasa değişikliğine hayır diyorlar. Bu gibi ve benzeri kısır düşünceleri kırmak için, milletçe hür irademizle anayasa değişikliğine evet demeliyiz.

Değerli genel başkanlar, aziz millet! Yeni ve yerli sistemde koalisyonlar dönemi kapanacağından, koalisyonla iktidar olmanın devri de kapanacaktır. Bu hususu çok iyi bildiğiniz için anayasa değişikliğine hayır diyerek, milletin iktidarları değiştirme gücüne engel olmayınız.

Milletin manevi değerleriyle barışarak, dertleriyle ilgilenip çözüm üretirseniz, halkımızın AK Partisini tercih etme gibi bir mecburiyeti olmayacaktır. Bu iş sanıldığı kadar zor değildir. Anayasa değişikliğine evet diyerek ilk adımı atarsanız, arkası çorap söküğü gibi gelecektir. Hayır derseniz eskiye çakılıp kalacağınızdan milletten iktidar vizesi alamayacaksınız.