Siyasi parti İl Başkanları Sukaypark’ta toplanıyor

MHP EV SAHİBİ
Bugünkü toplantının ev sahipliğini MHP İl Başkanı Aydın Ünlü üstleniyor. Kartepe’deki Sukaypark’ta saat 10.00’da bir araya gelen AK Parti, CHP, MHP, DSP, SP, BBP ve DP il başkanları gündemi görüşüyor.
MHP EV SAHİBİ
Bugünkü toplantının ev sahipliğini MHP İl Başkanı Aydın Ünlü üstleniyor. Kartepe’deki Sukaypark’ta saat 10.00’da bir araya gelen AK Parti, CHP, MHP, DSP, SP, BBP ve DP il başkanları gündemi görüşüyor.
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