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Siyasi parti İl Başkanları Sukaypark’ta toplanıyor

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Siyasi parti İl Başkanları Sukaypark’ta toplanıyor
15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından birlik ve beraberlik adına her ay bir araya gelme kararı alan, Türkiye’ye örnek bir uygulama başlatan 7 siyasi partinin il başkanları bugün 2’nci turun 3’üncü toplantısı için buluştu.

MHP EV SAHİBİ

Bugünkü toplantının ev sahipliğini MHP İl Başkanı Aydın Ünlü üstleniyor. Kartepe’deki Sukaypark’ta saat 10.00’da bir araya gelen AK Parti, CHP, MHP, DSP, SP, BBP ve DP il başkanları gündemi görüşüyor.

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