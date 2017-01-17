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Siyasi partilerden ortak önerge: Borcu olan vatandaşa müjde

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Siyasi partilerden ortak önerge: Borcu olan vatandaşa müjde
Siyasi parti grupları, yeniden yapılandırılma başvurusunda bulunduğu halde ilgili tutarları süresinde ödemeyenler için önerge verdi

TBMM Genel Kurulunda, "torba kanun" tasarısı üzerinde siyasi parti grupları, borçların yeniden yapılandırılması başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenlerin, borçlarını geç ödeme zammıyla birlikte 2017 yılı mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilmesine imkan tanıyan ortak önerge verdi.

ÖNCEKİ BORÇ YAPILANDIRILMASI

30 Haziran 2016 tarihinden önce tahakkuk edip de ödenmemiş vergi, prim ve bunlara bağlı cezalar ile diğer borçlar yapılandırmaya tabi tutulmuştu. Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, gümrük vergileri de bu kapsamda yapılandırmadan yararlandırılmıştı. Motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları daha önceki uygulamada yapılandırılmıştı.

BAKAN AÇIKLADI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında  geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve  haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirdiklerini belirterek, haklarını  kaybedenlerin, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabileceğini bildirdi. 

Ağbal,  TBMM Genel Kurulunda  görüşülen "torba kanun" tasarısı üzerinde verdikleri önerge ile bazı alacakların  yeniden yapılandırılmasını düzenleyen kanunda önemli değişiklik yaptıklarını  ifade etti.

Bazı vatandaşların geçen Kasım ve Aralık aylarında ödenecek tutarları  farklı nedenlerle ödeyemediklerini belirten Ağbal, şunları kaydetti:

"Bu sürelerin uzatılması için vatandaşlarımızdan yoğun talep aldık.  Hükümet olarak yaptığımız değerlendirmede, böyle bir uzatmanın uygun olacağı  kanaatine vardık. Yeniden yapılandırma kapsamında Kasım ve Aralık aylarında vergi  ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybeden vatandaşlarımıza ikinci  bir şans getiriyoruz. Haklarını kaybedenler, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar  yapabilecek.

Taksitlerini düzenli ödeyen vatandaşlarımızın da vergi bakımından Ocak  ve Mart ayında, sigorta primleri bakımından ise Şubat ve Nisan aylarında  ödeyecekleri taksitler dahil olmak üzere tüm taksitlerin ödeme sürelerini faizsiz  olarak uzattık. Bundan sonraki yeniden yapılandırmanın tüm taksitlerini 4'er ay  uzattık. Hükümet olarak her zaman vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate  aldık. Yani Ocak ayında yapılması gereken ödemeler Mayıs ayında, Şubat ayında  yapılması gerekenler Haziranda ve izleyen her taksit bu şekilde 4 ay ötelenerek  ödenebilecek. Böylece içinde bulunduğumuz süreçte vatandaşlarımıza yeni bir imkan  sağladık."

Peşin ödemeyi seçenlere de yeni imkan

Maliye Bakanı Ağbal, kanundan yararlanmak için peşin ödeme tercihinde  bulunanlardan ödemelerini yapamayanların dilemeleri halinde Mayıs sonuna kadar  peşin ödeme indiriminden yararlanarak ödemelerini yapabileceğini kaydetti.

Peşin ödemeye imkanı elvermeyenlerin taksitli ödemeye geçebileceğini  anlatan Ağbal, "Daha önce peşin ödemelerini Aralık ayında gecikme zammı ile yapan  vatandaşlarımıza da peşin ödeme indirimi uygulayacağız ve fazla ödedikleri tutarı  iade edeceğiz." diye konuştu.

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