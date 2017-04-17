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Siyasilerden referandum sonrası ilk açıklamalar

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Siyasilerden referandum sonrası ilk açıklamalar
Büyük bir heyecanla beklenen Anayasa Değişikliği Referandumu sonuçlandı. Siyasiler, basın açıklaması yoluyla ilk değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaştı.

İşte siyasilerin referandum sonucu ile ilgili ilk açıklamaları:

"Siyasetin dili yumuşayacak"

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bu başarının mimarı Türk milletidir. 'Hayır' verenin de 'evet' verenin de katkı sunduğu önemli bir başarıdır. Niye? Artık Türkiye hükümet sistemini değiştiriyor. Bundan sonra siyasetçi daha çok çalışacak. Yüzde 50'ye ulaşmak için daha büyük gayret gösterecek. Bundan sonra siyasetin dili yumuşayacak." dedi.

"Allah bize zaferi nasip etti"

Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan il binasının önünde kurulan platformda yaptığı açıklamada, "Allah'a şükürler olsun. Allah bize zaferi nasip etti. Kocaeli'nin kadir şinas halkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında oldu. Bütün teşkilatımız çok çalıştı.Herkese teşekkür ederiz." dedi.

"Türk milleti ülkesinin geleceği hakkında son sözü söyledi"

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü,“16 Nisan gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok önemli bir dönemeç olan bir günü hayırlısıyla atlattık. Bu anlamda bu çok önemli bir başarı mal ve inkarı imkansız bir kazanımdır egemenliğin yegane sahibi büyük Türk milleti ülkesinin geleceği hakkında son sözü söylemiş İstiklal ve İstikbal ile genel başkanımızın dediği gibi sahip çıkmıştır.

"Sorunsuz ve beklediğimiz bir sonuç oldu"

Sandıkların açılmasında sonra açıklama yapan Kocaeli Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, "Güzel beklediğimiz gibi bir sonuç çıktı. Katılı güzel oldu. Demokratik olgunluk içerisinde geçti. Sorunsuz ve beklediğimiz bir sonuç oldu. Türkiye geneli için bir kaç puan daha fazla bekliyorduk." dedi.

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