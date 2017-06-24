Siz de fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız...

Kocaeli'nin doğası ve havasıyla ünlü Kartepe ilçesindeki kampa katılan Obezite ile Mücadele Derneği üyesi 3 kişi, organik beslenme ve doğa sporlarına uyumlu fiziksel hareketlerle 6 ayda toplam 108 kilo verdi.

Kocaeli'nin doğası ve havasıyla ünlü Kartepe ilçesindeki kampa katılan Obezite İle Mücadele Derneği üyesi 3 kişi, organik beslenme ve doğa sporlarıyla 6 ayda toplam 108 kilo vermenin mutluluğunu yaşıyor.

Kartepe'deki HK Doğa Sporları Merkezi'nde sağlıklı zayıflamak amacıyla düzenlenen ve Obezite ile Mücadele Derneği üyelerinin de katıldığı kampta, 22 kişi ortalama 3-4 ayda toplam 381 kilo verdi.

Kampa katılarak 6 ayda 40 kilo zayıflayan 30 yaşındaki Elif Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan geldiğini, evli olduğunu ve çocukluğundan bu yana fazla kilolarından kurtulmaya ve sağlıklı bir şekilde zayıflamaya çalıştığını ancak istediği başarıya ulaşamadığını söyledi.

"Çok sağlam bir doktor geçmişim var." diyen Akdoğan, "Ancak hiçbirinde çare bulamayınca zihnimi değiştirmem gerektiğini anladım. Bir yandan da başarısızlık duygusuyla bir arayış içerisine girdim. Hiç ummadığım bir şekilde kendimi bu kampta buldum." ifadelerini kullandı.

Akdoğan, bir kamu kurumunda çalıştığını ve ücretsiz izne ayrılarak kampa katıldığını, 116 kiloyla başladığı kampa, şu anda 76 kiloyla devam ettiğini belirtti.

Kilolarından kurtulmaya başladığı için çok mutlu olduğunu anlatan Akdoğan, "O kadar fazla hastalığım vardı ki yüksek tansiyon hastasıydım. Yaklaşık 10 yıldır insülin direnci hapı kullanıyordum. Kanımdaki yağ oranı yüksek, karaciğerimde büyüme, yağlanma... Artık kalbime dayanmıştı sorunlar." şeklinde konuştu.

Akdoğan, eşinin "Gözümün önünde ölüyorsun" diyerek sağlığına kavuşmasını istediğini ve bu kapsamda en büyük destekçisi olduğunu kaydetti.

Kiloları yüzünden hayatın her alanında sıkıntılar, problemler yaşadığını dile getiren Akdoğan, "Burası ne yapmamız gerektiğine dair bir uyanış oldu. Bir yandan hastalıklarım geçti, bir yandan da ne yapmam gerektiğini biliyorum. Zaman zaman kilo verdiğim dönemler oldu. 20 kilo vermişliğim vardı ama hastalıklarla beraber geri aldım. Buradan ne yapmam gerektiğini bilerek ayrılacağım. Benim için en büyük mutluluk." dedi.

"Bu kiloya ulaşabileceğime inanmıyordum"

Ankara'dan gelen 21 yaşındaki Azra Gürel de üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, kampa hem kilolarından hem de psikolojik sıkıntılarından kurtulmak amacıyla katıldığını bildirdi.

Kampta 102 kilogramdan 64 kiloya düştüğünü aktaran Gürel, şöyle devam etti:

"6 aydır buradayım. İdeal kiloma düşmek istiyorum. Hiç görmediğim kiloları burada gördüm. Sadece yukarı çıkan bir grafikte görmüştüm. Mutlu bir hayata, ideal kilomla mutlu bir şekilde başlayacağım. Hedefim bu. Buranın farkı, doğayla iç içe bir ortam. Doğanın içindesiniz ve aktiviteleriniz o kadar çok fazla ki hiç bilmediğiniz aktiviteler yapabiliyorsunuz. Rafting, at binme dahil. Bu aktivitelerin bu kadar psikolojiyi etkilediğini hiç görmemiştim. Buraya gelirken bu kiloya ulaşabileceğime inanmıyordum."

İstanbul'da yaşayan 18 yaşındaki Ceren Çakır da İstanbul Teknik Üniversitesi endüstriyel tasarım öğrencisi olduğunu söyledi.

Küçüklüğünden bu yana kilo sorunu olduğuna işaret eden Çakır, kampta 4,5 ay içerisinde 30 kilo verdiğini, 2-3 hafta daha kalmayı düşündüğünü bildirdi.

Çakır, kampta bir aile ortamı bulunduğuna dikkati çekerek, "Çok güzel geçiyor, eğlenerek geçiyor. Kilo da gidiyor. İnanıyordum kilo vereceğime ama bu kilolara hiç inmemiştim. İnşallah daha da kilo vereceğim. Kilo verdikten sonra öz güvenim geldi. Buraya gelmeden çok mutsuzdum. Okulumu dondurmuştum. Şu an daha mutluyum, hayata daha farklı bakıyorum. Sporu seviyorum. Yemek bağımlılığım artık yok. Yemek yedikten sonra ne yapacağımı biliyorum." şeklinde konuştu.

"Yeniden doğuş diyoruz"

Obezite ile Mücadele Derneği Kurucu Başkanı ve HK Doğa Sporları Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kargulu da merkezin 3 yıldır Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Kargulu, 9 ay 10 günlük bir program uyguladıklarını, kampın ardından da ev ortamında uzaktan eğitim sistemleriyle profesyonel hizmetler verdiklerini kaydederek, "Yeniden doğuş diyoruz. Yani bu algıyı değiştirmek 3-5 dakikayla olmaz. Onun için daha uzun zamanda, daha profesyonel hizmetler vererek zihninin içindeki bütün virüsleri temizleyerek, beyne gerçekten sağlam bir format atarak alışkanlıklarını, geleceğini yönetebilecek, beyinleriyle bedenlerini yöneten insan profillerini oluşturabilecek bir olgunluğa ulaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.