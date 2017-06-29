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Siz de muhteşem börekler yapabilirsiniz

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Siz de muhteşem börekler yapabilirsiniz
Annenizin yaptığı o muhteşem börek, siz yaptığınızda bir hayal kırıklığına mı dönüşüyor?

Annenizin yaptığı o muhteşem börek, siz yaptığınızda bir hayal kırıklığına mı dönüşüyor? Yalnız değilsiniz. Bütün malzemeleri tam olarak koysanız, her adımı itinayla takip etseniz de olmuyor. Güzel börek yapanlar, bu işin sırrını söylerken atlıyorlar ama merak etmeyin artık biz de güzel, çıtır çıtır börekler yapabileceğiz.

İşin sırrı bekletmekte
Tepsinize yerleştirdiğiniz böreğinizi fırına atmadan önce serin bir yerde yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirin. Bu işlem böreğinizin daha fazla kabarmasını sağlıyor.

Yumurtayı atlamayın
Böreğinizin kızarıp çıtır çıtır olması için üzerine yumurta sürün. Yumurtanızın kalmadığı durumlarda birkaç yemek kaşığı yoğurdu zeytinyağı ile karıştırıp sürdüğünüzde yine aynı sonucu alabilirsiniz.

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