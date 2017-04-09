SİZDEN olanlar, BİZDEN olanlar....

Biz bu kadar keskin hatlarla ayrılırmıydık?

Kırarmıydık.

Yakıp yıkarmıydık,

Atarmıydık bütün köprüleri,

EVET ciler, HAYIR cılar,

Açıklar, kapalılar.

İnananlar, inanmayanlar....

Nasılda ön yargılı olduk;

Ve ne kadar toleranssız.

Oysa biz;

Gençliğimizin deli dolu, protest yıllarında,

SAĞ 'a ve SOL'a ayrıldığımızda,

Neler kaybettiğimizi,

Kaç fidanın yeşermeden solup gittiğini gördük.

O dönemlerde ki kavgadan, öfkeden elimizde kalanın

kocaman bir HİÇ olduğunu farkettik.

İşte ondandır şimdi ki paniğimiz.

Kaygılarımız ondandır.

BİZDEN olmayana yaşam hakkı tanımamak,

ÖTEKİ olanı bezdirmek,

Haksızlık etmek,

Anlamamak,

Dinlememek gerçek tehlikedir.

Çünkü keskin ayrımlar;

Beraberinde sert kavgaları,kutuplaşmaları

Ve en önemlisi de savunmaları getiriyor,

Ruhumuzu karartıyor,

Bir o kadar da;

Bencilliğimizi, hırslarımızı bileyliyor.

Sonra her birimiz,

Çıkarıyoruz tırnaklarımızı,

Sürüyoruz savaş boyalarımızı...

Sonunda;

Hep birlikte kayboluyoruz,

Karanlıklarda...

Oysa;

BİZLERİN ve SİZLERİN

Umuda,

Aydınlığa,

Ve bu güzel ve mahzun ülkeye ihtiyacı var.

Hem de çok geç olmadan.....