Ayaklarınızı 10 dakika limonla ovun!...Topuk ve ayaklar'ın emilimi yüksek olduğu için ayak ve topuklarımıza sürdüğümüz maddeler hızlı bir şekilde bedenimize yayılır. Limonu topuk ve ayak üzerine masaj yaparak 10 dakika uygularsanız grip enfeksiyonunu hızlıca atmış olacaksınız.

Gribal enfeksiyon soğukla birlikte herkesi etkisi altına almaya başladı. Hepimizin bildiği gibi gribin en büyük ilacı C vitaminidir, ve Limon en büyük C Vitamini deposudur. Siz de gribal enfeksiyondan kurtulmak için aşağıdaki yolları deneyebilirsiniz.