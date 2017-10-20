"Sizler bizim en yakın arkadaşımızsınız"

Uzun dönemdir muhtarlık görevini yürüten muhtarlara plaket takdim edildiği programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu "Sizler bizim en yakın arkadaşlarımızsınız” dedi.

PROTOKOL İLGİ GÖSTERDİ

Büyükşehir Belediyesi kentin hizmet noktasında vatandaşlar açılan en önemli köprü görevlerinden birisi olan muhtarlar için düzenlediği programa il ve ilçe protokolü büyük ilgi gösterdi. Programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Lütfü Efil, Siyasi Partilerin Kocaeli İl başkanları ve muhtarlar katıldı.

DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞIYIZ

Muhtarlar adına bir konuşma yapan 7 dönemdir muhtarlık görevini yürüten İzmit ilçesi Tepecik Mahalle Muhtarı Güngör Saner ‘’Biz muhtarlar yerel demokrasinin en eski temsilcisiyiz. Bizleri unutmayan ve her fırsatta değer verdiklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MUHTARLAR BİZİM İÇİN DEĞERLİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Muhtarlar Günü yemeğinde muhtarlara hitaben konuşma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise ‘’ Bizler muhtarlarımıza çok değer veriyoruz. Onlar demokrasimizin en temel taşıdır. Yaptıkları hizmetlerin takdir edilmesi gerekiyor. Muhtarlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum‘’ ifadelerini kullandı.

EN YAKIN HİZMET ARKADAŞIMSINIZ

Konuşmasının devamında muhtarların en yakın hizmet arkadaşı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ‘’ Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman siz değerli muhtarlarımızın yanındayız. Desteğimizi hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. Biliyoruz ki size verilecek hizmet vatandaşlarımıza verilecek hizmettir. Bu vesile ile hepinizin 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum ‘’ diye konuştu.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ANAHTAR

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programda muhtarlara hizmetleri için teşekkür eden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ‘’ Sizlerle beraber olmaktan oldukça memnunum. Muhtarlarım seçilen, vatandaşa en yakın olan mesai arkadaşlarımızdır. Sizler vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde en önemli anahtarsınız. Bu vesile ile muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyorum‘’ dedi.

MUHTARLARA PLAKET VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programda uzun dönemdir Kocaeli’de görev yapan muhtarlara plaket takdim edildi. Paleket takdimi beşinci, altıncı, yedinci ve sekizince dönemini geçiren muhtarlara verildi.

Plaket verilen muhtarlar; İsmail Özkar, Rahman Güler, Hasan Basri Kayadelen, Reşat Öztürk, Mehmet Sıddık Turak, Ebubekir Özavcı, Necati Baz, Ali Vasfi Kara, Necati Atılgan, Halil İbrahim Tosun, İrfan Doğdu, Yusuf Karaaslan, Salim Sapmaz, Tuncay Aşkın, Ahmet Cahit Arıcı, Zeki Bomba, Aydın Aygün, Ali Yılmaz, Rcep Şahin, Recep Alçın, İbrahim Akçer, Ali Çıkrıkçı, Ahmet Altın, Dursun Kalay, Halil Vardar, Güngör Saner, Hüseyin Türkay ve Ayten Er.

