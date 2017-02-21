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Şizofren Doktor Alfred 2’nci kez sahnede

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Şizofren Doktor Alfred 2’nci kez sahnede
Tiyatro Tragedya’ nın kurucusu yönetmen oyuncu Serdal Yazıcı’nın yazıp yönettiği Şizofren Doktor Alfred adlı oyun ikinci kez 26 Şubat Pazar Günü saat 20.00’de Sabancı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Oyunun tanıtımı, ana sponsor Sketch Kafe’de gerçekleşti

Serdal Yazıcı yaptığı açıklamada, “Oyun 80 dakikalık performans, tek kişilik, sondan başa dönen bir hikaye, Tek kişi 5 ayrı karakteri canlandıracak. Bir psikolog, bir şeytan, bir çalışan, bir hasta ele geçirilmiş bir ruh, gerçek üstü kurgular, Türkiye’de bir ilk fantastik gerilim. 16 yaş sınırlaması olacak. İlk gösterim 15 Ocak Pazar Günü SDKM’ de kapalı gişe oynandı. Yoğun talep üzerine 26 Şubat Pazar Günü saat 20.00’de tekrar sahnelenecek. Makyajımız 3 hafta sürüyor. Hannah make up İngiltere’den geliyor. Oyun 26 Şubat Pazar Günü saat 20.00’de Sabancı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Biletler 15 TL’den Sabancı Kültür Merkezi ve Sketch Kafe’den satılacak” dedi. 

SERDAL YAZICI KİMDİR
1980 Almanya Stuttgart doğumlu. Almanya Stuttgart Tiyatro Bölümü’nden mezun. 2013 yıllarında Türkiye’de YİMS Production Timur Savcı ile anlaşma yapıp Muhteşem Yüzyıl dizisinde Fransua Karakteri ile gündeme gelmiştir. Bir çok dizi ve sinema filmlerinde görev almıştır. Yönetmen, senaryo yazarı ve oyuncu Serdal Yazıcı aynı zamanda tiyatro ve yaratıcı drama eğitmenliği de yapmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda ilk başrol sinema filmi çekildi. Tamay İfrit korku filmi. 2015 yılında Tiyatro Tragedya isimli kendi tiyatrosunu kurdu. 

SPONSORLAR
Sponsorlar; Ana Sponsor Sketch Cafe Sahibi Gökhan Alemdar, diğer spınsorlar; Negra Cafe, A Plus Reklam, Sofram Pide Bank, İmage Maker Kuaför, Sanatevi Cafe, CTV Ajans Cevat Güneş, Kelkit Döner, Orhan Uzel Kuaför, Neco Usta Edirne Tava, H.K Hamit Kumaş, Z.F.R Asansör, İlhami Hair Resital Kuaför. 

Ayşegül Kalaycı
 

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