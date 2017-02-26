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Şizofren Doktor Alfred 2’nci kez sahneleniyor

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Şizofren Doktor Alfred 2’nci kez sahneleniyor
Tiyatro Tragedya’nın kurucusu Serdal Yazıcı’nın yazıp yönettiği  “Şizofren Doktor Alfred” isimli oyun ilk kez 15 Ocak Pazar günü SDKM’de sahnelenmiş, çok büyük ilgi görmüştü.

Oyun, bu akşam saat 20.00’de Sabancı Kültür Merkezi’nde 2’inci kez sahneleniyor.

Şizofren Doktor Alfred, alışılmış tiyatro oyunlarından çok farklı. 80 dakikalık oyunda tek kişi rol alıyor, 6 farklı karakteri canlandırıyor. Oyuna 16 yaşından küçük izleyici alınmıyor. Sahnede tek kişi var ama oyunun arka perdesinde çok başarılı bir ekip çalışması bulunuyor. Bu akşamki oyunun biletleri 15 TL’den Sabancı Kültür Merkezi gişesi ve Sketch Kafe’de satılıyor. Serdal Yazıcı, bu oyuna sponsor olan Sketch Kafe’nin sahibi Gökhan Alemdar’a da çok teşekkür etti.

 

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