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Şizofren Doktor Alfred, ikinci kez sahnelenecek

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Şizofren Doktor Alfred, ikinci kez sahnelenecek
Tiyatro Tragedya’nın kurucusu yönetmen-oyuncu Serdal Yazıcı’nın yazıp yönettiği Şizofren Doktor Alfred adlı oyun, ikinci kez 26 Şubat Pazar Günü saat 20.00’de Sabancı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Oyunun tanıtımı, ana sponsor Sketch Kafe’de gerçekleşti.

+16’LIK GÖSTERİ

Serdal Yazıcı, “Oyun 80 dakikalık performans. Tek kişilik, sondan başa dönen bir hikaye, Tek kişi 5 ayrı karakteri canlandıracak. Bir psikolog, bir şeytan, bir çalışan, bir hasta ele geçirilmiş bir ruh, gerçek üstü kurgular, Türkiye’de bir ilk fantastik gerilim. 16 yaş sınırlaması olacak. İlk gösterim 15 Ocak Pazar Günü SDKM’ de kapalı gişe oynandı. Yoğun talep üzerine 26 Şubat Pazar Günü saat 20.00’de tekrar sahnelenecek. Makyajımız 3 hafta sürüyor. Biletler 15 TL’den Sabancı Kültür Merkezi ve Sketch Kafe’den satılacak.” dedi.

Ayşegül Kalaycı

 

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