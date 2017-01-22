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Skyreporter Dergisi’nden ödül

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Skyreporter Dergisi’nden ödül
İzmit Belediyesi tarafından Mevlana Kültür Merkezinde yaptırılan dijital arşiv, Skyreporter Dergisi tarafından ödüle layık görüldü. 

Skyreporter Dergisi’nin her yıl düzenlediği ve bu yıl 8. gerçekleşen geleneksel Business Challenge 2016 ödüllerinin sahipleri arasında dijital belediyecilik alanındaki çalışmalarla İzmit Belediyesi de var. Mevlana Kültür Merkezindeki yaklaşık 400 metrekarelik alanda 200 binden fazla dosya ve 4 milyon 106 bin evrakın dijital ortamda saklandığı çalışma, dergi tarafından yapılan oylamayla ödüle layık görüldü. Skyreporter Dergisi Haber Müdürü Erdoğan Çiçek, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a ödülü vererek tebrik etti. Çiçek, ayrıca Başkan Doğan ile uzun bir röportaj da gerçekleştirildi.

Ödülün kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “İzmit Belediyesi olarak Türkiye’nin en modern dijital arşivine sahibiz. Yeni arşivimiz sayesinde bir belgiyi bulmak için günlerce arama yapmamıza gerek kalmıyor, saniyeler içinde aradığımız bilgiye ulaşabiliyoruz. Ülkemizdeki diğer belediyelerimiz de bizim arşivimizi kendi kurumlarında uygulamak için şehrimize gelip incelemelerde bulundular. Yaptığımız çalışmalarla her alanda örnek olmak ve ödüllere layık görülmek bize ayrı bir gurur veriyor” dedi.

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