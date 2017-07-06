Snapchat güncellendi

Snapchat iOS ve Android için yeni bir güncelleme yayınlandı.

Snapchat’e gelen yeni bir güncellemeyle artık snap'leriniz çok daha eğlenceli olacak! Uygulama, Çarşamba günü üç yeni "yaratıcı araç" tanıttı: fotoğraflarınıza arka planlar eklemek için rengarenk fonlar, sesinizi herhangi bir animasyon içermeden değiştiren ses filtreleri ve fotoğraf ve videolarınıza bağlantılar (linkler) eklemenize olanak tanıyan ‘Ataç.’ Arka fonlar Snapchat'ın jeofiltrelerine biraz benziyor ancak resmin üstüne bir tasarım koymak yerine, fonları resimlerdeki nesnelerin arkasına yerleştirebiliyorsunuz. Resminizde görünmesini istediğiniz nesnelerin etrafını çizmeniz ve bir fon seçmeniz yeterli.

Tıpkı filtreler ve filtreler gibi Snapchat her gün yeni uygulamaya yeni fonlar ekleyecek. Ses filtreleri sayesinde, animasyonlu bir filtre kullanmadan artık sesinize efektler ekleyebileceksiniz. Bir Snap videosu kaydettikten sonra, hoparlör simgesine dokunarak sesin ve değiştirebileceksiniz. Güncellemeyle gelen en şaşırtıcı özellik artık Snap'lerinize bağlantılar eklemenizi sağlayan ‘Ataç’ özelliği. Bu özelliğin eklenmesi uzun bir süredir kullanıcılar tarafından talep ediliyordu. Yaklaşık 250 milyon kullanıcısı bulunan Snapchat'in günlük aktif kullanıcı sayısı ise 166 milyon civarında.