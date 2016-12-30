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Soğuk havada, balıkçılarla sıcak sohbet

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Soğuk havada, balıkçılarla sıcak sohbet
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kentte vatandaşın yaşamını kolaylaştıracak adımları atmaya devam ederken bunu da kurduğu istişare mekanizmasıyla gerçekleştiriyor.

Kocaeli’nin yükselen değeri Dilovası’nda Balıkçılar Derneği Başkanı Hüseyin Elibol ve üyeleriyle buluşan Başkan Karaosmanoğlu, “Dilovası’nda yaşayan kardeşlerimize hizmet ederken mavi ile yeşili birleştirmek, bize büyük keyif veriyor. Birçok projemizde vatandaşımızın gülümsemesini görmek bizi mutlu ediyor” dedi.  

DİLOVASI İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ
D-100 Karayolu üzerinde daha önce hemzemin kavşak olarak hizmet veren Eynerce Kavşağı yapımı, Tavşancıl Sahili, kültür merkezi, mesire alanları, alt yapı ve üst yapı, Yeşil Vadi ve diğer birçok hizmetler için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür eden Dilovası Balıkçılar Derneği üyeleri ile tek tek ilgilenen Başkan Karaosmanoğlu, “İlçemizdeki hizmetleri birer birer gerçekleştirmenin kıvancını yaşıyoruz. Bu yatırımlar ile bölgedeki yoğun sanayisi de göz önüne alındığında yaşam standardını yükseltirken, daha fazlası içinde canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Dilovası’nda kesintisiz ulaşımla trafik güvenliği sağlanırken, halkımızın sosyal alanlarda aileleriyle zamanlarını güzel değerlendirmesi için de projeler ürettik.” açıklamasını yaptı.

TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLEDİ
Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut’un da hazır bulunduğu birliktelikte, Balıkçılar Derneği’nin ikram ettiği balıkların yenmesinin ardından, ilçe hakkında gelen talep ve önerileri dinleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, daha sonra bunlara da tek tek cevap verdi. Birliktelik, Türkiye'nin mega projelerinden biri olan Osmangazi Köprüsü’nün manzarasında çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.
 

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