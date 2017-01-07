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Soğukpınar da başladı

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Soğukpınar da başladı
1 Aralık 2016 Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile yeni görevlerine atanan Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar, yeni görevleri için ilimize geliyor.

Ağrı Vali Yardımcılığı görevinden Kandıra Kaymakamlığı’na atanan Mehmet Soğukpınar da, ilimize geldi ve görevine başladı. Kaymakam Soğukpınar, ilk olarak Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Kaymakam Mehmet Soğukpınar, Kocaeli’de Vali Güzeloğlu ile birlikte görev yapmaktan onur duyacağını, birlikte çalışmanın büyük bir şans olduğunu belirterek, “Sayın Valimizin engin tecrübelerinden istifade etme fırsatı bulacağım” dedi, kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise, Kandıra Kaymakamı Mehmet Soğukpınar’ın Kandıra ilçemize güzel hizmetlerde bulunacağını belirterek, hayırlı olsun dileklerinde  bulundu ve yeni  görevinde  başarılar diledi.

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