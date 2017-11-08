Şok istifanın ardından ilk yorum: Ayık kafayla, doğru karar vermiş

Gazetemize konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, görevinden sağlık sorunları sebebiyle istifa eden İYİ Parti İl Başkanı Haluk Ulusoy için, “Valla çok üzgünüm içim parçalandı. Demek ki bu akşam viski içmemiş. Ayık kafayla doğru bir karar vermiş. Türk siyasetinin liderlerine saçma sapan yorumlar yapan birinin siyasette olması mümkün değil. Allah yolunu açık etsin” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN

Haluk Ulusoy görevi bıraktı! İşte nedeni