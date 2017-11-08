Şok istifanın ardından ilk yorum: Ayık kafayla, doğru karar vermiş
İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığına getirilen Haluk Ulusoy sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktığını açıkladı. Ulusoy'un istifa kararına ilk yorum MHP İl Başkanı Aydın Ünlü'den geldi.
A+A-
Gazetemize konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, görevinden sağlık sorunları sebebiyle istifa eden İYİ Parti İl Başkanı Haluk Ulusoy için, “Valla çok üzgünüm içim parçalandı. Demek ki bu akşam viski içmemiş. Ayık kafayla doğru bir karar vermiş. Türk siyasetinin liderlerine saçma sapan yorumlar yapan birinin siyasette olması mümkün değil. Allah yolunu açık etsin” dedi.
Çiğdem ARMAĞAN
Bu haber toplam 720 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.