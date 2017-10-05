Sokak hayvanları için beslenme kapları konuldu

İzmit Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Posco Assan ve KOÜ Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü üyeleri örnek bir dayanışma örneği sergiledi. Sahipsiz sokak hayvanları için Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi etrafında bulunan 8 ayrı noktaya paslanmaz çelikten beslenme kapları konuldu. Projede yer alanlar kapları bölgeye yerleştirirken, köpekler kapların bulunduğu alana gelerek karınlarını doyurdu. Yetkililer, kaplar sayesinde sahipsiz hayvanların aç susuz kalmayacaklarını söyledi.