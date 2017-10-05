Sokak hayvanları için beslenme kapları konuldu
İzmit Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Posco Assan ve KOÜ Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü'nün girişimleriyle üniversite yerleşkesinin etrafına sahipsiz hayvanlar için beslenme kapları konuldu.
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İzmit Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Posco Assan ve KOÜ Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü üyeleri örnek bir dayanışma örneği sergiledi. Sahipsiz sokak hayvanları için Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi etrafında bulunan 8 ayrı noktaya paslanmaz çelikten beslenme kapları konuldu. Projede yer alanlar kapları bölgeye yerleştirirken, köpekler kapların bulunduğu alana gelerek karınlarını doyurdu. Yetkililer, kaplar sayesinde sahipsiz hayvanların aç susuz kalmayacaklarını söyledi.
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Etiketler : İzmit, sokak hayvanları
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