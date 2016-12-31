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Sokak hayvanlarına Büyükşehir’den şefkat eli

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Sokak hayvanlarına Büyükşehir’den şefkat eli
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler soğuk kış günlerinde yiyecek bulamayan sokak hayvanları için kentin çeşitli noktalarında kuru mama dağıtıyor. 

Kocaeli genelinde devam eden soğuk hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetişti. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kentin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için kuru mama dağıttı.

Büyükşehir’in şefkatli eli sokak hayvanlarına da ulaşıyor. Böylece meskun mahal dışında kalan bölgelere yerleştirilen Yem-Patiler ile sokak hayvanlarının taze mama ve temiz su ile buluşması sağlanıyor. Yem-Patilerin yanı sıra kuru mama dağıtılan bölgeler arasında Umuttepe, Plaj Yolu, Outlet Center arkası, Uzunçiftlik, Eski İstanbul yolu ve Kartepe yolu da bulunuyor.

Ekipler soğukların bastırması ve kar yağışının başlamasıyla birlikte yiyecek bulamayan sokak hayvanları için kenti çeşitli noktalarında 1000 kilo kuru mama dağıtımı yaptı. Ekipler kuru mama dışında ayrıca kuşlar için 50 kilo buğday dağıtımı da gerçekleştirdi.

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