Sokak hayvanlarına uzatılan "şefkat eli"

İzmit ilçesindeki "Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi"ne gelen hayvanseverler, steril ortamda bakılan sokak hayvanlarını sahiplenerek, bakımlarını üstleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 3 yıl önce 170 dönümlük arazide kurulan ve bugüne kadar yaklaşık 16 bin kişinin ziyaret ettiği merkezde, bin 700 sokak hayvanı yeni sahiplerine teslim edildi. Kentin farklı yerlerinde yaralanan hayvanların da tedavisinin yapıldığı merkezde, 350 sokak hayvanı bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürü Muhammet Feyzi Karabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce kurulan merkezde, hayvanların ameliyat öncesi ve sonrasında kullanılan sistemlerin yer aldığını söyledi.

Modern ameliyathane imkanı

Merkezin havalandırılmasının "fener çatı" sistemiyle yapıldığına işaret eden Karabıyık, yazın sıcağa, kışın da soğuğa engel olacak şekilde merkezin izolasyon sistemleriyle kaplandığını anlattı.

Karabıyık, hijyenik şartların yerine getirildiği kapalı alanlarda sokak hayvanlarının barınabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sokak hayvanlarının her türlü bakımlarının yapıldığı modern ameliyathanelerin bulunduğu alan, hem sağlık hem de konfor anlamında onlara yaşam imkanı sağlıyor. İlçe belediyelerimizden getirilen köpekler burada kısırlaştırılıyor. Daha sonra kulaklarına küpeleri takılıyor, vücutlarına mikro cipler yerleştiriliyor ve 10 günlük iyileşme sürecine giriyorlar. Bu sürecin ardından köpek sahibi olmak isteyenler hiçbir ücret ödemeden hayvanları sahiplenebiliyor. Sokak hayvanını sahiplenen vatandaşlara tasma, mama kabı, mama ve gezdirme zincirinden oluşan bir hediye paketi veriyoruz."

Merkezin, Türkiye'deki "en iyi" şartlara sahip bakımevi olduğunu söyleyen Karabıyık, 25'in üzerinde belediyenin merkezi ziyaret ederek, örnek aldığını kaydetti.

"Vatandaşlarımızı merkezimize davet ediyoruz"

Karabıyık, köpeklerin hassas duygulara sahip olduğuna değinerek, "Köpeklerin, çocuklara bir oyuncak gibi hediye edilmemesi gerekiyor. Köpeği sahiplendiğiniz zaman, günde en az bir ya da 2 saat gezdirilmesi, tedavilerinin ve ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Bir köpek veya kedi 16 saatten fazla ilgisiz kalırsa hayata küsüyor, bunlar bilinerek hayvanların sahiplenilmesi gerekiyor. Petshoptan hayvan sahiplenilmesi yerine vatandaşlarımızı merkezimize davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sokak köpeği sahiplenen Cihan Kaya, oğlunun köpek sahibi olmasını istediğini ifade ederek, merkezi çok beğendiklerini, sağlıklı bir ortamda rehabilite edilen bir yerden köpek sahibi olmanın avantajlı olduğunu söyledi.

Evlerinin köpek bakımı için uygun olduğunu belirten Kaya, sahiplendikleri köpeğe en iyi şekilde bakacaklarını kaydetti.

Kaya, merkezde çeşit çeşit köpekler olduğunu belirterek, "Köpek gezdirmeyi doktorlar da tavsiye ediyor. Çocuklu aileler özellikle hayvan sahiplensinler." dedi.