  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Kocaeli 6 °C

Sokak köpekleri için yuva

»
Sokak köpekleri için yuva
İzmit Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencileri ortaklığında sokakta yaşayan sahipsiz köpekler için barınma kulübeleri yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü yetkililerinin KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencileri Cenk Şeker ve Beril Başaran’ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında Umuttepe Yerleşkesi’ne konulan barınaklar sayesinde özellikle sahipsiz köpekler soğuk kış günlerinden etkilenmeyecek. Zabıta Müdürlüğü Sahipsiz Hayvanlara Müdahale Birimi yetkilileri, “üniversiteli öğrencilerle birlikte kış mevsiminin kendisini iyice gösterdiği bugünlerde sokakta yaşayan hayvanlara yönelik önemli bir proje gerçekleştirdik. Sokakta yaşayan sahipsiz köpekler sıcak ve konforlu kulübelerinde kış mevsimini sorunsuz şekilde geçirecek” dediler.

 

Bu haber toplam 306 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sürekli bir iş arıyor 24 Aralık 2016 Cumartesi 09:31
  • Kocaeli'den o firmaya ihale yasağı24 Aralık 2016 Cumartesi 09:29
  • KOÜ yatay geçişte bu yıl öğrenci almıyor24 Aralık 2016 Cumartesi 09:28
  • Körfez’de “Kardeşlik” mitingi24 Aralık 2016 Cumartesi 08:33
  • Körfez’de de elektrik kesintileri sıklaştı23 Aralık 2016 Cuma 10:04
  • Körfez'de çalışmayan mobeseler23 Aralık 2016 Cuma 09:59
  • “Halep ordaysa, Kandıra burada”23 Aralık 2016 Cuma 09:56
  • Kartepeli Muhtarlar nelerden şikayet etti22 Aralık 2016 Perşembe 11:05
  • Samsun’a bayram ziyaretine gitti, ceza makbuzları geldi22 Aralık 2016 Perşembe 10:21
  • Ak Partili isimden Sedaş'a şikayet22 Aralık 2016 Perşembe 10:12
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kamulaştırma mağduru üretici köylüler
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti