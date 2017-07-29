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Sokakta yürürken maganda kurşunu ile yaralandı

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Sokakta yürürken maganda kurşunu ile yaralandı
Körfez 28 yaşındaki Fatih G. sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşlenen tabancadan çıkan merminin karnına etmesi sonucu yaralandı. 

Olay, Esentepe Mahallesi, Şehit Bilgin Varlı Parkı önünde meydana geldi. Fatih G., sokakta yürüdüğü sırada siyah renkteki bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edilmesi sonucu karnına mermi isabet eden mermi ile bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olayı görenler polis ve 112'yi arayarak yardım istedi. Sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yaralanan Fatih G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Polis soruşturma başlattı.

 

 

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