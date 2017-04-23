Sokaktaki vatandaş, referandum sonuçlarını değerlendirdi

Türkiye 16 Nisan Pazar günü, çok önemli bir demokrasi sınavından daha geçti.

Anayasa’da yapılacak değişikliklerle ilgili halk oylamasına katılım yüzde 90’a yaklaştı. Sonuç “Kıl payı” denilecek bir farkla EVET çıktı. Bu hafta İzmit’te sokaktaki vatandaşa sonuçlarla ilgili fikrini sorduk. Pek çok kişi sonuçları sürpriz bulmadığını söylüyor. Bu sonuçların 2019’daki seçimler için de çok önemli bir işaret olduğuna inananların sayısı az değil.



Ayşegül KALAYCI



Vedat Aslan (44)-Oto Galerici

AK PARTİ’NİN SONUÇLARDAN DERS ÇIKARMASI GEREKİYOR

Referandum sonuçları beni şaşırttı. Evet oyunun yüzde 60 oranında çıkmasını bekliyordum. AK Parti’nin mutlaka bir ders çıkararak kadrolarını yenilemesi gerekiyor. İzmit’te Hayır’ın fazla çıkmasının nedeni insan profili. 2019’daki genel ve yerel seçimlerde tablo değişmez.



İbrahim Şensoy (41)-İşçi

SONUÇ TAHMİN ETTİĞİM GİBİ



Referandum sonuçları tahmin ettiğim gibi çıktı. Çünkü CHP bence her zamanki gibi bazı örgütlerle iş birliği yaptı. İzmit’te Hayır çıkmasının nedeni AK Parti ve MHP teşkilatlarının az çalışması. 2019 Genel ve Yerel seçimlerine gelirsek, bana göre tablo değişmez.



Orhan Kasım (39)-Marangoz

SONUÇLARDAN MUTLUYUM ERDOĞAN'I BAŞKAN YAPTIK

Referandum sonuçları beni çok şaşırttı. Evet oyunun yüzde 70’lerde çıkmasını bekliyordum. Ama yine sonuçlardan mutluyum. Recep Tayyip Erdoğan’ı Başkan yaptık. İzmit’te her seçimde sol oyları fazla çıkar. 2019 Genel ve Yerel seçimlerinde tablonun değişeceğini zannetmiyorum.



İhsan Gökben (45)-Din Görevlisi

EVET VE HAYIR DİYENLER KARDEŞTİR



Referandum sonuçlarına şaşıranlardan biriyim. Evet oylarının daha çok çıkacağını bekliyordum. Yine de Demokrasi kazandı. Evet ve Hayır verenler kardeştir. İzmit’te Hayır’ın fazla çıkmasının nedeni insanların referandumu parti seçimi olarak düşünmesi. Bu tablonun 2019 Genel ve Yerel seçimlerinde değişeceğini zannetmem.



Kemal Durmaz (32)-Satış Sorumlusu

SONUÇLAR SÜRPRİZ OLDU

Referandum sonuçları herkes için sürpriz oldu. Ak Parti açısından bir silkelenme olacak. Halk, FETÖ’den tamamen temizlenmek istediğinin sinyalini verdi. İzmit’te Hayır’cılar çok çalışsa da bu tablo bence 2019 Genel ve Yerel seçimlerine de yansır.



Rasim Yazıcıoğlu (37)-Büfeci

AK PARTİLİLER ERDOĞAN'A İHANET ETTİ

Referandum sonuçları beni üzdü. AK Partililer Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet etti. İzmit Merkez’de Hayır oylarının fazla çıkmasının nedeni CHP ve diğer sol örgütlerin çok çalışması. 2019 Genel ve Yerel seçimleri bence yine aynı tabloyu gösterir.



Orçun Güler (40)-Muhasebeci

MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİ DİKTATÖRLÜĞE GEÇİT VERMEYECEK

Referandum sonuçları beni sevindirdi. Türk halkının artık uyandığını herkes gördü. Mustafa Kemal’in askerleri diktatörlüğe geçit vermeyecek. İzmit’te Hayır’ın fazla çıkmasının nedeni propagandanın çok iyi yapılması. AK Parti 2019 Genel ve Yerel seçimlerinde iktidar olamaz. Durum bunu gösteriyor diyebilirim.



Nesrin Sungur (50)-Emekli Öğretmen

SONUÇLAR BEKLEDİĞİM GİBİ, ŞAŞIRMADIM

Referandum sonuçları beni şaşırtmadı. Özellikle FETÖ operasyonlarında yapılan cadı avı Ak Parti’nin oylarını düşürdü. İzmit’te Hayır’ın fazla çıkmasının nedeni CHP ve diğer muhalif güçlerin birlik olmayı başarması. 2019 Genel ve Yerel seçimlerinde muhalefet kazanacak.



Hatice Koyun (28)-Halkla İlişkiler

SOLDA GÜÇ BİRLİĞİ 2019 SEÇİMLERİNE DE YANSIMALI

Referandumda AK Parti’ye kendi destekçileri büyük bir ders verdi. Ancak oylar sayılırken AK Parti yapacağını yaptı. İzmit’te Hayır’ın fazla çıkmasının nedeni bugüne kadar başarılamayan sol birlikteliğinin sağlanması. Aynı güç birliği 2019 seçimlerine de yansımalı.



Işıl Sayan (26)-Öğrenci

DEMOKRASİYE DARBE VURULDU

Referandumda AK Parti ve YSK el birliği ile demokrasiye darbe vurdu. Ancak bütün bu hukuksuzluklara rağmen Atatürkçüler, aydınlar ve demokrasiden yana olanlar kazandı. 2019 Genel ve Yerel seçimlerinde AK Parti ve MHP sandığa gömülecek. Referandumdan çıkan sonuç bunu gösteriyor.



Hasan Hekimoğlu (34)-Sigortacı

AK PARTİ OYLARINI DÜŞÜRDÜ

Evet oyunun daha fazla çıkmasını bekliyordum. Dolayısıyla Referandumdan çıkan sonuç beni şaşırttı. FETÖ operasyonlarında yapılan haksızlıklar AK Parti oylarını düşürdü. İzmit’te de Ak Parti İzmit İlçe Teşkilatı alanlara inmedi. 2019 Genel ve Yerel seçimlerinde tablo değişmez.



Ayça Kaya (27)-Öğrenci

2019 SEÇİMLERİNDE CHP KAZANACAK

Referandum sonuçları AK Parti iktidarının sona geldiğinin göstergesi. İzmit’te Hayır çıkmasının nedeni Ak Parti’nin halka inememesi. 2019 Genel ve Yerel seçimlerinde CHP, diğer sol örgütler ve demokrasiden yana olanların desteğini alarak iktidar olacak. İnanıyorum.