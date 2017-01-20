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Sömestr tatilinde Ata Demirer filmi

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Sömestr tatilinde Ata Demirer filmi
Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte, sinemalarda da hareketlilik arttı. Bugün İzmit Sinemaları’nda ikisi yerli, biri yabancı, ikisi animasyon 5 yeni film gösterime giriyor.

Hiç kuşkusuz yeni filmler içinde en çok konuşulanı “Olanlar oldu” isimli film olacak. Hakan Algül’ün yönettiği filmde Ata Demirer, Tuvana Türkay, Salih Kalyon, Ülkü Duru başrolleri paylaşıyorlar. Zafer ve annesi Döndü Hanım, Ege’nin bir sahil kasabasında birlikte yaşamaktadır. Zafer, yaşı ilerlediği halde evlenmemiş, üstelik sevgilisi Mehtap’tan ayrılmıştır.  Döndü Hanım, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Ata Demirer, yine izleyenleri kahkahaya boğacak. Film Arasta, Özdilek, Kipa, 41 Burda, Symbol ve Dolphin Sinemaları’na geldi.

Haftanın ikinci yerli filmi Yağız Alp Akaydın’ın yönettiği, Tolga Sarıtaş, Afra Saraçoğlu,  Sarp Akkaya, Tülin Özen, Can Sipahi’nin başrolleri paylaştığı “Kötü Çocuk”. Büşra Küçük’ün genç okur kitlesinde büyük ilgi gören aynı isimdeki kitabından beyaz perdeye aktarıldı. Tam bir gençlik filmi. Kendisini doğduğu gün terk eden babasının bir anda ortaya çıkmasıyla hayatı değişen Kayla, “Kötü Çocuk” Meriç’le tanışınca, aşk dolu yepyeni maceraların içine girecektir. Film, Arasta, Symbol, 41 Burda, Dolphin ve N City Sinemaları’nda izlenebilir.

John Hamburg’un yönettiği, Zoey Deutch, Bryan Cranston, James Franco’nun başrolleri paylaştığı “Bu da nereden çıktı?” Symbol sinemalarına geldi. İlginç bir aile komedisi.

TÜSİAD’ın sponsor olduğu yerli animasyon “Pepee: Birlik Zamanı” sömestr döneminin çocuklar için en önemli filmlerinden biri olacak. Hüseyin Emre Konyalı’nın yönettiği film, Symbol, 41 Burda, Dolphin, Kipa Sinemalarına geldi. Sevimli kahraman Pepee, sıcak hava balonu ile dolaşırken Türkiye semalarında kaybolur. Balon Pepee’yi önce Adıyaman Nemrut, Urfa Göbeklitepe ve en son da Kapadokya’ya götürür. Pepee sevginin, bir olmanın değerini öğrenecek, evine dönmek için çaba harcayacaktır.

Bugün gösterime giren bir başka animasyon film de “Moana”. Güney Pasifik’teki adaları keşfetmeye çıkan yürekli genç denizci Moana’nın hikayesini Arasta, Symbol, 41 Burda, Özdilek, Dolphin ve N City sinemalarında izleyebilirsiniz.

İzmit sinemalarında bu hafta da gösterimde olan filmler ise şunlar: Hep Yek 2, Uzay Yolcuları, Sebastian: Sevgili Dostum, Çalgı Çengi, Çin Seddi, Aşıklar Şehri, Dönerse Senindir, Assassin’s Creed ve Dağ 2. İzmit Sinemaları’nın günlük programını 15’nci sayfamızda bulabilirsiniz.

Alev UÇAR

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