Son 600 metre

BAŞKAN KULLANDI
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 3 hafta önce tramvay yolunun tamamlanan Otogar-Anıtpark arasındaki bölümünde ilk deneme seferini yapmıştı. Tramvayın ikinci deneme seferi Otogar’dan Yenicuma Camii önüne kadar gerçekleştirildi ve aracı yine Başkan Karaosmanoğlu kullandı.
SABRA TEŞEKKÜR EDERİZ
Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, başarıyla ve herhangi bir aksaklık yaşanmadan gerçekleşen 2’nci deneme seferinin ardından yaptığı açıklamada “Güzergâh boyunca İzmit halkının tramvay seferlerini heyecanla beklediğini gördük. İzmit halkının bu projeye gösterdiği ilgiye ve inşaat sırasındaki sabrına teşekkür ediyorum” dedi. Bu arada Bursa’da imalatı tamamlanan 5’nci tramvay kabininin de önümüzdeki hafta İzmit’e getirilmesi bekleniyor. Sekapark-Otogar arasındaki tarifeli seferlerin haziran ayında başlatılması hedefleniyor.
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