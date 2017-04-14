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Son 600 metre

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Son 600 metre
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Akçaray Tramvay Projesi’nde toplam 7.400 metrelik güzergâhın 5.800 metrelik bölümünde deneme seferi başarıyla tamamlandı.İzmit halkının bir an önce bitmesini beklediği projede artık son 600 metreye gelindi. 

BAŞKAN KULLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 3 hafta önce tramvay yolunun tamamlanan Otogar-Anıtpark arasındaki bölümünde ilk deneme seferini yapmıştı. Tramvayın ikinci deneme seferi Otogar’dan Yenicuma Camii önüne kadar gerçekleştirildi ve aracı yine Başkan Karaosmanoğlu kullandı. 

SABRA TEŞEKKÜR EDERİZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, başarıyla ve herhangi bir aksaklık yaşanmadan gerçekleşen 2’nci deneme seferinin ardından yaptığı açıklamada “Güzergâh boyunca İzmit halkının tramvay seferlerini heyecanla beklediğini gördük. İzmit halkının bu projeye gösterdiği ilgiye ve inşaat sırasındaki sabrına teşekkür ediyorum” dedi. Bu arada Bursa’da imalatı tamamlanan 5’nci tramvay kabininin de önümüzdeki hafta İzmit’e getirilmesi bekleniyor. Sekapark-Otogar arasındaki tarifeli seferlerin haziran ayında başlatılması hedefleniyor. 
 

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